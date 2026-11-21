La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el 12 de noviembre el lanzamiento de Click to Renew, una herramienta digital para agilizar la renovación de licencias profesionales de trabajadores de barbería y servicios de belleza. Presentada en una barbería de Harlem, la plataforma permite completar la gestión desde el teléfono y beneficiará inicialmente a más de 300.000 titulares, según informó la oficina de la mandataria. El objetivo es reducir la carga administrativa sobre quienes dependen de estas habilitaciones para trabajar.

Salones de belleza y barberías ahora pueden renovar su permiso online en Nueva York

Según el comunicado oficial del gobierno de Nueva York, el Departamento de Estado estatal dirige al nuevo portal a quienes necesitan renovar licencias individuales de barbería, cosmetología, estética, cuidado del cabello natural, manicura y depilación con cera. Sus páginas oficiales identifican el acceso mediante la dirección dos.ny.gov/renew, dentro del sitio gubernamental.

Los barberos de Nueva York podrán renovar su licencia de trabajo individual desde el celular, gracias a una nueva herramienta Unsplash

El alcance del anuncio corresponde a renovaciones de habilitaciones profesionales existentes. Para quienes trabajan en estos oficios, incluidos los hispanohablantes que prestan servicios en salones y barberías, la utilidad concreta es poder realizar esa gestión desde el celular, una posibilidad que Hochul destacó durante la presentación.

La gobernadora anticipó que su administración buscará extender la simplificación a otras categorías, entre ellas notarios y profesionales inmobiliarios. Sin embargo, su intervención presentó esas incorporaciones como una etapa futura, sin precisar un calendario para habilitarlas.

We’re cutting red tape, trimming waste and shaving time for New York’s small businesses!



Stopped by Figs Barbershop in Harlem to launch Click to Renew, a new tool that lets barbers and other professionals renew their licenses in under four minutes.



Less time on paperwork, more… pic.twitter.com/Ehv9SWNmKG — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 16, 2026

Renovación exprés: cuánto se tarda en tramitar la nueva licencia profesional

El comunicado de Hochul indicó que los usuarios completan el procedimiento en un promedio de menos de cuatro minutos, frente a los más de 45 minutos que demandaba anteriormente. La administración estatal calcula una reducción del 91% en el tiempo empleado para renovar.

Desde la puesta en marcha inicial, en octubre, casi 5000 titulares habían utilizado el sistema al momento del anuncio. La oficina de Hochul también informó un nivel de aprobación del 96% entre los usuarios, aunque el comunicado no detalla la metodología de esa medición.

Así se ve Click to Renew, la nueva herramienta de Nueva York para renovar ciertas licencias profesionales http://dos.ny.gov/renew

Cuándo iniciar el trámite y qué revisar antes del vencimiento

El Departamento de Estado indica que las licencias de cosmetología pueden renovarse desde 90 días antes de la fecha de vencimiento impresa en el documento. La habilitación tiene una duración de cuatro años y la tarifa de renovación publicada para esa categoría es de US$40.

También conviene distinguir la licencia individual de la correspondiente al establecimiento. Como dato adicional al anuncio, la guía oficial en español para renovar negocios de belleza advierte que es ilegal ejercer la actividad comercial durante el período comprendido entre el vencimiento de esa licencia y su renovación; el formulario fija una tarifa de US$60 para esa categoría empresarial. Ese documento ofrece otra precisión para propietarios de salones: un cambio de titularidad requiere una nueva solicitud.

La próxima etapa anunciada será ampliar Click to Renew a más tipos de licencias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.