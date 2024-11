Qué es el ‘subway surfing’ y por qué ha causado muertes en Nueva York: las autoridades están en alerta

La última víctima del subway surfing (surf en el metro) es una joven neoyorquina que ronda los dieciocho años y que ha perdido un brazo y una pierna tras caerse a la vía el pasado miércoles. Eran las 18.10 horas y trataba de subirse a un vagón en marcha en la parada de metro de West 135th Street-Lenox Avenue, en el barrio de Harlem. Se encuentra en estado crítico, pero muchos otros subway surfers no han conseguido salvarse. Según fuentes policiales, en lo que va de año esta peligrosa práctica se ha cobrado la vida de seis jóvenes de entre 11 y 15 años (y en el 2023 causó la muerte de cinco adolescentes).

El subway surfing es un fenómeno que se da principalmente en Nueva York, donde el sistema de metro es extenso. Consiste en subirse al techo de un vagón de metro en movimiento y caminar sobre él manteniendo el equilibrio. Las caídas a las vías no solo son graves, sino potencialmente mortales, pero los adolescentes que practican esta tendencia lo hacen seducidos por el reto de convertirse en héroes en las redes sociales.

El subway surfing es un fenómeno que se da principalmente en Nueva York, donde el sistema de metro es extenso Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

“Cuando estés en ese momento de adrenalina, por favor piensa en las consecuencias. Hay muchas otras maneras de divertirse. Por favor, no te dejes llevar por un desafío en las redes sociales”, fue el mensaje que dio a los jóvenes el padre de Adolfo Sorzano, el niño de 13 años que murió el 23 de octubre practicando surfing en un metro que pasaba por Queens, Nueva York. “Tienes autonomía. Puedes decirles que no a tus amigos”. Sin embargo, tan solo cuatro días después, moría otra joven de la misma edad, Krystel Romero, al caer de un vagón en movimiento en Flushing Avenue, Queens, cuando practicaba lo mismo.

“Destrozado al enterarme de que el subway surfing — y la búsqueda de fama en las redes sociales — ha arrebatado otra vida”, posteó en X el alcalde de Nueva York, Eric Adams, el pasado 28 de octubre. “Estamos haciendo todo lo posible para crear conciencia contra esta tendencia tan peligrosa, pero necesitamos que todos los neoyorquinos, y empresas de redes sociales, también hagan su parte.” Ya en septiembre del 2023, Adams puso en marcha una campaña de concienciación: “Hacer surfing en el metro mata. Viaja dentro, sigue vivo”. “No merece la pena arriesgar la vida por un vídeo viral”, asegura.

“Destrozado al enterarme de que el subway surfing — y la búsqueda de fama en las redes sociales — ha arrebatado otra vida”, escribió en en X el alcalde de Nueva York, Eric Adams Seth Wenig - AP

David C. Banks, al frente del departamento de educación de Nueva York, ha repartido materiales de concienciación a 60 colegios situados alrededor de las líneas 7, J, M y Z del metro de Nueva York, donde se han dado más casos. Por su parte, la policía de la ciudad (NYPD) ha desplegado 900 drones, que según el alcalde Eric Adams han contribuido a la detención de 114 jóvenes, entre los que se incluyen un niño de nueve años. A lo que se suma un programa de atención mental online gratuita para adolescentes auspiciado por el ayuntamiento.

Según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) el número de subway surfers se ha cuadruplicado desde el 2021, pasando de 206 a 984 jóvenes que lo practican. Las detenciones también han aumentado notablemente: según la cadena ABC, 240 personas han sido arrestadas este año, en comparación con 193 en el 2023. Aunque se viene practicando desde los años ochenta, ahora se ha convertido en una tendencia viral por las redes sociales que habían permitido más de 10.900 publicaciones relacionadas, convirtiendo el reto en un incentivo para adolescentes vulnerables, sedientos de atención y popularidad. Dada la gravedad de la tendencia, la MTA ha pedido a los directivos de las compañías de redes sociales que eliminen todo el contenido relacionado.

Según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) el número de subway surfers se ha cuadruplicado desde el 2021, pasando de 206 a 984 jóvenes que lo practican Peter Morgan - AP

En octubre, un grupo de 14 abogados procedentes de distintas partes de Estados Unidos demandaron a TikTok por la peligrosidad de sus retos, alegando que la compañía “sabe que el uso compulsivo y otros efectos nocivos de su plataforma están causando estragos en la salud mental de millones de niños y adolescentes estadounidenses”. En la plataforma de Reddit hay varios grupos donde los participantes intercambian consejos. “Siempre hay espacio desde la plataforma hacia atrás, y no hay ningún riesgo. Lo único de lo que te tienes que preocupar es de la policía en una estación, pero probablemente solo te darán una advertencia verbal por todos los que han muerto por viajar en la parte delantera del tren”, comenta alguien. “Deberíamos fomentar más el subway surfing. No solo es un talento, sino una forma de expresión personal. Nueva York es la ciudad de la diversidad, equidad e inclusión, así que no discriminemos contra los subway surfers”.

En la actualidad, el hashtag #subwaysurfers ha sido eliminado de TikTok bajo el mensaje de advertencia de que podría estar asociada con comportamientos o contenidos que infringen sus normas: “Promover una experiencia segura y positiva es la principal prioridad de TikTok”. Sin embargo, es fácil dar con información sobre el movimiento y todavía pueden verse videos del videojuego con el mismo nombre, Subway Surfers, en el que los usuarios corren por las vías y saltan sobre los trenes para escapar de la policía.

Por Ana Vidal Egea

EL PAIS