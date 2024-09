Quién es el artista de Nueva York que pinta con sangre humana al que le encontraron un arsenal de armas

Un insólito hecho tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, luego de que la Policía acudiera a una residencia en Staten Island tras recibir una llamada de emergencia por una posible sobredosis. Una vez en el lugar, encontraron un escondite de armas no registradas pertenecientes a Vincent Castiglia, un artista conocido por utilizar sangre humana en sus obras.

El domingo 25 de agosto, los servicios de emergencia se dirigieron a una casa en Wood Avenue, ubicada en el vecindario de Tottenville, Staten Island, luego de que los alertaran sobre una persona inconsciente. Una vez en esa propiedad, los oficiales hallaron a Castiglia, de 42 años.

Luego de ser asistidos por un personal de emergencias, Vincent Castiglia fue detenido por posesión de armas de fuego sin licencia Foto Instagram @ vincent_castiglia_gallery

Entonces, comenzaron a realizarse primeros auxilios. Mientras lo asistían, un miembro del personal médico notó la presencia de un arma de fuego en el dormitorio del artista. La Policía, alertada por esta observación, decidió realizar una inspección más detallada de la vivienda.

El arsenal descubierto en la casa de Vincent Castiglia

Lo que inicialmente parecía un simple caso de sobredosis, pronto se convirtió en una investigación criminal más compleja. Según los reportes de New York Post, los agentes encontraron en el dormitorio una pistola Smith & Wesson EZ calibre 380 cargada, con una bala en la recámara y siete más en el cargador, colocada en el poste de la cama. Este hallazgo condujo a la obtención de una orden de allanamiento al día siguiente, durante la cual se descubrieron más armas y municiones ocultas en la residencia.

Entre los elementos confiscados se encontraba una escopeta Mossberg calibre 12, escondida dentro del armario de la habitación y cargada con seis cartuchos. Además, se incautaron una pistola KelTec calibre 22 con un cargador de gran capacidad y una pistola Seecamp calibre 32, que fue encontrada dentro de un chaleco en el dormitorio.

Vincent Castiglia es un artista conocido por utilizar sangre humana en sus obras Foto Instagram @ vincent_castiglia_gallery

Quién es el artista de Nueva York que pinta con sangre humana

Vincent Castiglia no es un artista común. Sus obras llaman la atención por ser realizadas con sangre humana. Según la descripción en su sitio web, sus pinturas son “monocromáticas que examinan la vida, la muerte y la condición humana”. A diferencia de otros surrealistas que se inspiran en fantasías o sueños, sus obras están profundamente conectadas con su propia experiencia de vida.

Castiglia ha sido reconocido internacionalmente y exhibió su arte en museos y galerías tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Entre sus logros más destacados, se encuentra el honor de ser el primer artista estadounidense invitado a una exposición individual en la galería del Museo HR Giger, en Suiza, en 2008. Su obra ha aparecido en portadas de álbumes, afiches de películas y ha sido objeto de atención en diversos medios de comunicación.

Vincent Castiglia presentaba su arte en galerías de Estados Unidos así como también en el ámbito internacional Foto Instagram @ vincent_castiglia_gallery

Las consecuencias legales de esconder un arsenal de armas en su casa

A pesar de su éxito en el mundo del arte, el artista ahora enfrenta serios problemas legales. La posesión de las armas descubiertas en su domicilio es ilegal en la ciudad de Nueva York, dado que no contaba con las licencias necesarias para poseerlas. De acuerdo con New York Post, Castiglia afirmó haber comprado y registrado una de las pistolas en un campo de tiro en Florida, pero esto no fue suficiente, ya que no contaba con la correspondiente licencia.

Las autoridades lo han acusado de múltiples cargos, que incluyen posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Actualmente, está detenido en Rikers Island, con una fianza establecida en 100 mil dólares en efectivo. Se ha declarado inocente de todos los cargos y tiene previsto regresar al tribunal en St. George.

