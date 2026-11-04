Quién es Kathy Hochul, la gobernadora de Nueva York que consiguió su primera reelección

Kathy Hochul consiguió la reelección como gobernadora de Nueva York frente al republicano Bruce Blakeman en los comicios del 3 de noviembre. La demócrata obtuvo el 73,7% frente al 26% de su rival, cuando el escrutinio había avanzado al 18%. La dirigente, asumió la gobernación el 24 de agosto de 2021, después de que Andrew Cuomo renunciara al cargo en medio de denuncias de acoso sexual. Posteriormente, ganó su primera elección para gobernadora en 2022 y continuará al frente del Ejecutivo estatal durante otros cuatro años.

Quién es Kathy Hochul, la gobernadora reelecta en Nueva York

Kathleen Courtney Hochul nació el 27 de agosto de 1958 en Buffalo, Nueva York, y desarrolló gran parte de su carrera política en el oeste del estado. Es abogada, integra el Partido Demócrata y se convirtió en la primera mujer en ocupar la gobernación neoyorquina.

Antes de iniciar su trayectoria electoral, trabajó como asesora legislativa de John LaFalce y Daniel Patrick Moynihan en Washington D. C. @GovKathyHochul

De acuerdo con su biografía oficial en el Congreso de Estados Unidos, creció en una familia de seis hijos y estudió en Hamburg High School, antes de comenzar su formación universitaria.

En 1980 obtuvo una licenciatura en la Universidad de Syracuse y, tres años después, completó sus estudios de Derecho en la Universidad Católica de América, en Washington D.C.

Antes de acceder a cargos electivos, trabajó como asesora legislativa del representante John LaFalce y del senador Daniel Patrick Moynihan, experiencias que marcaron sus primeros vínculos con la política nacional.

¿Cómo comenzó la carrera política de Kathy Hochul en Nueva York?

La trayectoria política de Hochul comenzó en el municipio de Hamburg, donde integró el concejo local durante más de una década. Posteriormente, asumió responsabilidades administrativas en el condado de Erie.

Según los registros históricos de la Cámara de Representantes, entre 2007 y 2011 se desempeñó como secretaria del condado de Erie, antes de dar el salto a la política federal. En mayo de 2011 ganó una elección especial para representar al distrito 26 de Nueva York en el Congreso estadounidense. Su victoria tuvo relevancia porque consiguió imponerse en una circunscripción tradicionalmente republicana.

Sin embargo, perdió su intento de reelección en noviembre de 2012 frente al republicano Chris Collins, después de una redistribución de los distritos electorales.

Dos años después regresó a la política estatal, cuando Andrew Cuomo la eligió como compañera de fórmula para las elecciones de 2014. Ambos ganaron los comicios y Hochul asumió como vicegobernadora en enero de 2015. La fórmula volvió a imponerse en 2018.

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¿Cómo llegó Kathy Hochul a convertirse en la primera gobernadora de Nueva York?

Hochul asumió la gobernación el 24 de agosto de 2021, después de que Cuomo renunciara al cargo en medio de denuncias de acoso sexual. Hasta ese momento ocupaba la vicegobernación, por lo que la sucesión se produjo conforme a las disposiciones de la Constitución estatal.

Su llegada al Ejecutivo representó un acontecimiento histórico: se convirtió en la primera mujer en gobernar Nueva York desde la creación del estado. En noviembre de 2022 se presentó como candidata a gobernadora y derrotó al republicano Lee Zeldin. Con ese resultado, obtuvo su primer mandato completo mediante el voto popular.

¿Cuáles fueron las principales políticas de Kathy Hochul como gobernadora?

Durante sus años al frente de Nueva York, Hochul impulsó iniciativas vinculadas con la vivienda, la seguridad pública, la economía y los derechos reproductivos.

De acuerdo con la información oficial de la gobernación, una de las prioridades de su administración fue reducir las dificultades económicas de las familias, especialmente frente al aumento del costo de vida. Entre las principales áreas de su gestión se destacan:

Vivienda : propuestas para ampliar la oferta habitacional y facilitar el acceso a propiedades y alquileres asequibles.

propuestas para ampliar la oferta habitacional y facilitar el acceso a propiedades y alquileres asequibles. Seguridad pública: medidas para prevenir delitos, combatir la violencia armada y fortalecer los recursos de las fuerzas de seguridad.

medidas para prevenir delitos, combatir la violencia armada y fortalecer los recursos de las fuerzas de seguridad. Economía: iniciativas relacionadas con la generación de empleo, las inversiones y el alivio económico para los hogares.

iniciativas relacionadas con la generación de empleo, las inversiones y el alivio económico para los hogares. Derechos reproductivos: políticas para proteger el acceso al aborto y otros servicios de salud reproductiva.

políticas para proteger el acceso al aborto y otros servicios de salud reproductiva. Educación: inversiones y programas destinados a ampliar las oportunidades educativas.

Su trayectoria en la administración pública comenzó en el municipio de Hamburg, donde integró el concejo local antes de desempeñarse como secretaria del condado de Erie Facebook Governor Kathy Hochul

¿A quién derrotó Kathy Hochul en las elecciones de Nueva York de 2026?

Hochul enfrentó al republicano Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, en las elecciones para gobernador del 3 de noviembre. La dirigente demócrata se presentó acompañada por Adrienne Adams, expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, como candidata a vicegobernadora.

Por su parte, Blakeman integró una fórmula junto a Todd Hood. Según la guía electoral de NYC Votes, Hochul compitió bajo las líneas del Partido Demócrata y Working Families. La campaña estuvo atravesada por discusiones sobre el costo de vida, los impuestos, las políticas migratorias y la seguridad pública.