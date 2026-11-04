Quién ganó las elecciones en Nueva York 2026: Kathy Hochul fue reelecta gobernadora

Kathy Hochul fue reelecta gobernadora de Nueva York minutos después del cierre de urnas en las elecciones generales de este martes 3 de noviembre. Se enfrentó al ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman. La demócrata de 68 años ocupa el cargo desde 2021.

Kathy Hochul es reelecta como gobernadora en Nueva York

Hochul nació el 27 de agosto de 1958 en Woodlawn, Nueva York. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Siracusa en 1980 donde lideró causas estudiantiles como un boicot a la librería universitaria por precios altos, según consignó Britannica.

Kathy Hochul obtuvo obtuvo la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Siracusa en 1980 @GovKathyHochul

Inició su carrera política entre 1984 y 1988 al trabajar como asesora legislativa para el representante John LaFalce y el senador Daniel Patrick Moynihan en Washington D.C., de acuerdo con su sitio web de campaña.

En 2011 ganó una elección especial para representar al distrito congresional 26 de Nueva York .

. Entre 2015 y 2021 fue compañera de fórmula de Andrew Cuomo en la gobernación de Nueva York, donde coencabezó grupos de trabajo sobre el sufragio femenino y el acceso al cuidado infantil.

El 24 de agosto de 2021 asumió la gobernación de Nueva York tras la dimisión de Cuomo tras ser investigado por acosar a 11 mujeres, de acuerdo con Associated Press. En noviembre de 2022, fue elegida para un mandato completo de cuatro años.

Bruce Blakeman, el aliado de Trump intentó buscar la gobernación

Blakeman, quien quedó lejos de Hochul en las urnas, nació el 2 de octubre de 1955 en Oceanside, Nueva York. Ejerce como ejecutivo del condado de Nassau desde 2021, cargo para el que fue electo en dos oportunidades, incluida una reelección en 2025, según consignó su biografía.

Bruce Blakeman ejerce como ejecutivo del condado de Nassau blakemanfornewyork.com

Previo a asumir sus funciones, se desempeñó como comisionado de la Autoridad Portuaria durante los atentados del 11 de septiembre. En ese período, participó en la gestión institucional posterior a los ataques.

En diciembre de 2025, el republicano anunció su candidatura a la gobernación de Nueva York y contó con el respaldo del presidente Donald Trump.

Bruce Blakeman anunció su candidatura a gobernador de Nueva York

En sus redes sociales, el mandatario destacó la cooperación del ejecutivo de Nassau con las agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Bruce es un MAGA y me ha acompañado desde el principio”, señaló Trump.

Qué proyectaban las últimas encuestas sobre las elecciones a la gobernación de Nueva York

Hochul mantuvo su ventaja en las últimas encuestas previas a los comicios. Según el sondeo de ActiVote realizado entre el 1° y el 21 de octubre, la actual gobernadora concentraba el 59% de la intención del voto, frente al 41% de Blakeman.

La demócrata encabezaba las preferencias entre los votantes de 18 y 49 años, mientras que el republicano mantenía una estrecha ventaja entre los votantes rurales y los blancos, con el 51% de apoyo frente al 49% de Hochul en ambos grupos.