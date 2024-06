Una latina alquiló por Airbnb una habitación económica en Nueva York, sin saber que escondía un secreto aterrador: “Tengo esta vista”

Escuchar

Micaela Scapino, una joven de 23 años oriunda de la ciudad argentina de Mar del Plata, reveló la inesperada situación que tuvo que enfrentar llegar a su Airbnb en Nueva York a través de la red social X (antes Twitter). “Me pregunto por qué mi Airbnb en Nueva York me salió tan barato si solo tengo esta vista desde la habitación”, escribió @micascapino_ y subió una foto en donde se puede observar que la vista que tenía desde la ventana de su cuarto era un cementerio.

me pregunto por que mi airbnb en nueva york me salio tan barato si solo tengo esta vista desde la habitacion pic.twitter.com/LluX165j5I — mica (@micascapino_) June 24, 2024

Obviamente, las respuestas no tardaron en llegar. A todas, Micaela las respondió con humor ya que como expresó en otro posteo: “Llegué a las 9am y para las 5 de la tarde ya había metido 22mil pasos, y ahora después de merendar vuelvo a salir porque me faltó recorrer Timesquare y la 5ta avenida. Yo hoy voy a dormir como un oso, no hay espíritu que me lo impida”

Además, para tranquilidad de amigos y familia aclaró: “El resto del departamento es divino, me dejaron hasta galletitas y cápsulas de café. con lo que voy a dormir hoy si me posee el diablo a las 3 am no me entero”.

Igualmente, sus intentos por relativizar la situación sólo encendieron más la llama. Las réplicas en x no tardaron en llegar. Desde un “Bueno, viene con mucha paz”. O bien: “No está tan mal: 1) El silencio 2) entra mucha luz (natural y espiritual) 3) están todas mirando para el otro lado”.

Obviamente, entre tanto ruido, la referencia a los Simpson no podía faltar y una usuaria le recordó: “Es la habitación de Lisa”

Es la habitación de Lisa. pic.twitter.com/EgHZtEHvZD — LuuSzkolka (@LuuSzkolka) June 25, 2024

Por sus posteos posteriores, todo indica que la joven sorteó sin dificultades el asunto de la ventana, aunque el calor de Nueva York sí le jugó una mala pasada: “Está haciendo tanto calor que se me derrite el rimmel, Dios, ayúdenme”, escribió la joven.

esta haciendo tanto calor que se me derrite el rimmel dios ayudenme — mica (@micascapino_) June 26, 2024

Cómo evitar las “sorpresas”

El valor promedio por noche de una habitación en una casa particular en Nueva York ronda los 260 dólares, según Booking. Por eso, muchas páginas ofrecen consejos para aquellos turistas que visitan Nueva York por primera vez y tienen dudas sobre su alojamiento.

Entre las múltiples páginas desde anuevayork.com recomiendan:

La gran mayoría de apartamentos tienen reseñas de otros viajeros que se han alojado allí. Nadie mejor qué sensación les dio el barrio, si hay tiendas próximas o si el metro está cerca.

Aunque es imposible decir si una calle es peligrosa o no, en general, a ojos de un viajero, las zonas residenciales de Nueva York (donde se encuentran muchos apartamentos) parecen menos seguras de lo que son.

Alquilar un apartamento en Nueva York no siempre es más barato que un hotel (sobre todo si se aloja en una zona turística), pero puede serlo, porque los hoteles en la ciudad se concentran sobre todo en Manhattan y en zonas muy concretas de Brooklyn y de Queens.

Alojarse en un apartamento da la posibilidad de buscar en barrios distintos más allá de los más turísticos y, de este modo, se consigue un rango más amplio de precios que si se centrara sólo en hoteles.

