Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Cuán profundamente desconectado está el Partido Republicano”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acusó al Partido Republicano de estar profundamente desconectado de las preocupaciones de los estadounidenses de clase trabajadora. Lo dijo el 5 de agosto de 2026, tres meses antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento. En esa ocasión, el mandatario local respondía a una publicación del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre la victoria del progresista Abdul El-Sayed en la primaria demócrata al Senado en Michigan.

El origen de la frase de Mamdani: “Cuán profundamente desconectado está el Partido Republicano”

Origen: Johnson escribió en X que había que luchar para evitar que el país fuera «invadido por mini Mamdanis» y acusó a los demócratas de abrazar el comunismo.

Johnson escribió en X que había que luchar para evitar que el país fuera «invadido por mini Mamdanis» y acusó a los demócratas de abrazar el comunismo. Respuesta: Mamdani sostuvo que si sacar el dinero de la política y garantizar Medicare para todos lleva a Johnson a esas conclusiones; eso revela la distancia republicana con la clase trabajadora.

There is an urgent question facing America.



Are we going to maintain our status as the world’s great superpower and beacon of liberty, opportunity and security — OR — allow radical Marxist Democrats to destroy the very foundations that make us the envy of the entire world?… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) August 5, 2026

¿Qué propone El-Sayed y por qué importa a los hispanos?

El-Sayed, epidemiólogo y exdirector de salud de Detroit, enfrentó al exrepresentante republicano Mike Rogers por el escaño que dejó el senador demócrata Gary Peters, quien se retira.

De acuerdo con NPR, la contienda es considerada indispensable para que los demócratas recuperen el control del Senado, hoy en manos republicanas.

Su plataforma incluye Medicare para todos y la eliminación de ICE, la agencia federal de control migratorio. Esa postura lo ubica en el centro del debate sobre las detenciones y deportaciones que afectan a comunidades migrantes en todo el país, un tema en el que el Senado incide mediante el presupuesto federal que financia a la agencia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acusó al Partido Republicano de estar profundamente desconectado de las preocupaciones de los estadounidenses de clase trabajadora Archivo/Composición generada con IA

En la misma conferencia, Mamdani afirmó que El-Sayed ganó con un mensaje centrado en la crisis del costo de vida y en una atención médica cada vez más inalcanzable.

Ese punto toca de cerca a la población hispana: el 21,9 % de los adultos hispanos de 18 a 64 años no tenía seguro médico en 2025, la tasa más alta entre los grupos analizados, frente al 8,5 % de los adultos blancos no hispanos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Cómo llega la carrera de Michigan al día de la elección?

El-Sayed superó a la representante Haley Stevens por alrededor de un punto porcentual, pese a que, según los demócratas, sus rivales gastaron diez veces más que su campaña, informó CBS New York.

Ese 5 de agosto, Mamdani evitó comprometerse a hacer campaña en Michigan y dijo que su atención estaba puesta en Nueva York.

El proyecto de ley que apoya Mamdani en Nueva York y obligaría a Amazon a contratar directamente a sus repartidores

En octubre, el alcalde elevó su apuesta. El 20 de ese mes aseguró en una conferencia de prensa que la victoria de El-Sayed tiene una importancia crítica para Nueva York, después de haber asistido a una recaudación de fondos para el candidato.

La carrera llegó ajustada al día de la elección. El domingo 1 de noviembre, Stevens retiró su respaldo a El-Sayed y anunció su apoyo a Rogers.

Hasta el 26 de octubre, más de 1,2 millones de habitantes de Michigan ya habían votado, según datos de la Secretaría de Estado citados por Michigan Public.

Los votantes del estado definen este martes 3 de noviembre quién ocupará el escaño de Peters, una de las contiendas que pueden decidir la mayoría en el Senado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.