Nuevo aplazamiento del estreno del videojuego "GTA VI" al 19 de noviembre de 2026

La nueva entrega del popular videojuego "Grand Theft Auto VI" ("GTA VI"), inicialmente prevista para el otoño de 2025 y luego anunciada para la primavera, fue aplazada de nuevo para el 19 de noviembre de 2026, anunció el jueves el editor Rockstar Games.

"Sentimos agregar un poco de tiempo a la que ya ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos van a permitir terminar el juego con el nivel de finalización que ustedes esperan y merecen", dijo la empresa en un comunicado publicado en redes sociales.

En las transacciones electrónicas tras el cierre de la bolsa de Wall Street, hacia las 21H30 GMT, los precios de las acciones de la casa matriz de Rockstar Games, Take-Two Interactive, cayeron un 8%.

bl/cjc/mvl