Nuevo ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha en el Pacífico causa cuatro muertos

Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas el jueves, según informaron autoridades estadounidenses.

El ataque, con el que el número de muertos sube a 85 por este tipo de ofensiva en el Pacífico y el Caribe, tenía como objetivo una "embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista".

"Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental", afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. "Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron", añadió.

