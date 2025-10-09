Nuevo contacto entre Brasil y EEUU para limar diferencias

Los jefes de la diplomacia estadounidense y brasileña mantuvieron una conversación telefónica el jueves, tras la llamada de principios de semana entre los presidentes de ambos países para intentar limar diferencias, informó la Casa Blanca.

Luiz Inácio Lula da Silva pidió el lunes a Donald Trump que eliminara el arancel a importaciones brasileñas impuesto tras la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro por una trama golpista, en un primer intercambio para tratar de rebajar las tensiones comerciales y diplomáticas.

Durante la reunión del jueves, calificada de "positiva" por ambas partes, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller brasileño Mauro Vieira acordaron reunirse próximamente para avanzar en un mecanismo bilateral que promueva los intereses económicos mutuos y otras prioridades regionales, según un comunicado del Departamento de Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó que ambas partes habían acordado reunirse en Washington, "en una fecha aún por fijar, para continuar tratando las cuestiones económicas y comerciales entre ambos países".

Además de los aranceles sobre los productos brasileños, Washington ha adoptado sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio de Bolsonaro.

