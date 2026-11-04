Quién ganó las elecciones en Nuevo México y el resultado de las midterms USA 2026

Los ciudadanos de Nuevo México se acercaron a las urnas el pasado 3 de noviembre por las elecciones generales y las midterms USA 2026. Apenas cerraron los centros de votación, se proyectó la reelección del senador demócrata Ben Ray Luján frente al republicano Larry Marker. Cerca de una hora y media más tarde, se confirmó que la demócrata Deb Haaland será la nueva gobernadora del estado, con el 57,2% de los votos, y se convirtió así en la primera mujer nativa americana electa gobernadora en la historia de Estados Unidos.

Deb Haaland, la nativo americana y gobernadora electa de Nuevo México

Haaland nació en Winslow, Arizona, el 2 de diciembre de 1960. Es miembro del Pueblo de Laguna y descendiente de la 35.ª generación de nuevos mexicanos, según consignó la biografía oficial de su sitio web de campaña.

Deb Haaland es miembro del Pueblo de Laguna y descendiente de la 35.ª generación de nuevos mexicanos

A los 28 años, se matriculó en la Universidad de Nuevo México, donde obtuvo una licenciatura en inglés . Luego, consiguió el título de jurisdicctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México.

. Luego, consiguió el en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México. En 2012 fue directora de votación del estado para los indígenas en la campaña de reelección presidencial de Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2012.

De 2019 a 2021 fue miembro de la Cámara de Representantes por el primer distrito congresional de Nuevo México y entre 2021 y 2025 fue secretaria del Interior de Estados Unidos.

Stephanie Garcia Richard se desempeña como Comisionada de Tierras Públicas de Nuevo México desde 2018 Instagram/@sgr4nm

Como compañera de fórmula de Haaland, Stephanie Garcia Richard resultó electa vicegobernadora. En 2018 fue electa comisionada de Tierras Públicas de Nuevo México y es la primera mujer y latina en ocupar dicho cargo.

El segundo lugar: quién es Gregg Hull, el republicano que intentó ser gobernador en Nuevo México

Hull es un político y empresario estadounidense que fue alcalde de Rio Rancho durante tres mandatos. Previo a centrarse en el servicio público, fundó y dirigió dos compañías, según consignó su biografía oficial.

Greg Hull apuntaba a fortalecer la economía del estado mediante la explotación del petróleo @gregghullform

En su carrera política, se postuló por primera vez a la alcaldía de Rio Rancho en 2014 y ganó la elección. Luego, fue reelegido en marzo de 2018 y marzo de 2022.

Cuáles son los resultados de las midterms 2026

Por su parte, en las midterms USA 2026, Ben Ray Luján consiguió su reelección en el Senado con el XXXX% de los votos , según consignó AP. Venció a Larry Marker, quien obtuvo el XXXX% de los sufragios.

Luján creció en Nambé, una comunidad agrícola al norte de Santa Fe. Ha representado a Nuevo México en el Senado de Estados Unidos desde enero de 2021. Previo a ello, se desempeñó como representante ante el Congreso del país norteamericano por el tercer distrito congresional del estado.

Qué proyectaban las últimas encuestas sobre las elecciones generales en Nuevo México

Los sondeos registraban el triunfo de Haaland y Luján en los comicios del 3 de noviembre. Según una encuesta realizada por el Albuquerque Journal / Research & Polling Inc. entre el 1° y el 9 de octubre, la demócrata encabezaba la intención de voto con un 49% frente al 42% de Gregg Hull.

Por su parte, un estudio realizado por SurveyUSA / KOB-TV proyectó una ventaja de 18 puntos a favor de Ben Ray Luján. En ese sentido, obtuvo el 54% de la intención de voto ante el republicano Larry Marker, que acumuló 36% de sufragios.