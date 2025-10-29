Nuevo recorte de tasas en EE.UU. en diciembre está lejos de ser seguro (jefe de la Fed)

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el miércoles que un nuevo recorte de las tasas de interés está lejos de ser seguro en la próxima reunión de política monetaria del banco central en diciembre.

"Seguimos enfrentándonos a riesgos", dijo Powell a los periodistas en una rueda de prensa. "En las deliberaciones del comité (de política monetaria) durante esta reunión, se observaron opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre. Una nueva reducción de las tasas en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable, ni mucho menos".

Powell también afirmó que el cierre parcial del gobierno federal por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso "afectará la actividad económica", pero "estos efectos deberían revertirse una vez finalizado" el parate. La Fed anunció su segundo recorte consecutivo de tasas de interés en lo que va del año este miércoles.

