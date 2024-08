Nunca debes comprar estos artículos en Trader Joe’s, según los usuarios

Los supermercados Trader Joe’s cultivaron una gran popularidad gracias a la numerosa cantidad de alternativas alimenticias que ofrece. Sus marcas, como Everything But the Bagel, tienen grupos de seguidores fieles que disfrutan de sus productos.

Cada año, TJ’s lanza nuevos artículos. En su gran mayoría, cuentan con una gran aceptación por parte del público. Sin embargo, hay otros que son decepcionantes y es mejor evitar por completo.

Cinco artículos que nunca hay que comprar en Trader Joe’s

Desde salsas insípidas hasta snacks decepcionantes. Basándose en los comentarios en redes sociales y pruebas de expertos, el sitio Chowhound elaboró un listado con los productos menos queridos de la cadena.

1. Sriracha

Esta salsa de color rojo originaria de Tailandia es una mezcla de picante de chiles, vinagre y otros condimentos. La marca distribuidora más popular en Estados Unidos es Huy Fung. No obstante, desde el 2020 la producción se detuvo.

Esta situación llevó a la gente a buscar salsas alternativas. Algunos usuarios en Reddit recomendaron no pensar en la salsa de Trader Joe’s como opción. El condimento recibió críticas por su falta de picante y el exceso de dulzura.

La crítica hacia las tres salsas es que las recetas de Costco no se asemejan a las originales

2. Hummus de chocolate

Al momento de su lanzamiento, esta receta recibió méritos por su creatividad. La cadena de minoristas siempre está dispuesta a mezclar perfiles de sabor. Pero a veces, sus experimentos no funcionan.

Este es el caso del hummus de chocolate. A primera vista, la combinación de ingredientes es extraña. La salsa sigue la fórmula estándar de un hummus común. Lo novedoso es la mezcla de los garbanzos con cacao para darle el sabor a chocolate.

Si bien muchas personas elogiaron su consistencia suave y su sabor a chocolate, otros la reprobaron con dureza. Las críticas se orientan hacia la falta de dulzura para emplear la salsa en postres. De esta forma, su uso se limita a la combinación de sabores dulces y salados.

3. Mayonesa orgánica

Para los expertos, la clave de la mayonesa es la cremosidad del aderezo. Sin embargo, este factor es la principal carencia de la alternativa de Trader Joe’s.

Según una cata del mismo portal, quienes la probaron sintieron que la mayonesa es demasiado ácida. Otros usuarios se quejaron en línea de que la emulsión no es correcta, lo cual convierte a la salsa en un “desastre grumoso”.

4. Pho de carne de res

El pho es un plato tradicional vietnamita. Es una sopa compuesta por un caldo aromático con fideos de arroz, una proteína a elección, cebolla verde, albahaca y jugo de lima.

Si bien Trader Joe’s tiene presentaciones impresionantes de platos asiáticos, este no es el caso. Según el blog gastronómico What’s Good at Trader Joe’s?, el plato es “soso”. Los usuarios de Reddit coincidieron con la definición. Muchos comentaron que el plato carece de la frescura que hace al guisado tan especial.

Entre tantos productos asiáticos acertados, los Kimbap congelados de TJ's son una gran opción para una rica comida Internet: Trader Jo

5. Masa hojaldrada congelada

Lograr una buena masa hojaldrada casera es una tarea difícil. El desafío es encontrar el equilibrio perfecto entre la suavidad y una textura crujiente.

Ante las complicaciones, las personas (incluso panaderos caseros) eligen recurrir a la masa congelada. Esta es una versión enrollable, lista con tan solo descongelarla.

Los usuarios aconsejan no tomar el producto de la marca TJ’s como primera opción. Según una prueba de Bon Appetit, la masa se rompe con facilidad. Al mismo tiempo, tiende a dejar la base mojada, lo cual no es favorable para la cocción.

LA NACION