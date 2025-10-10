Obama saluda el Premio Nobel a Machado y dice que debería inspirar en EEUU

El expresidente demócrata estadounidense Barack Obama saludó este viernes el Premio Nobel de la Paz atribuido a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que a su juicio es un recordatorio para "preservar y defender" la democracia en su propio país.

"Felicidades a la nueva galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su valiente lucha para devolver la democracia a Venezuela", declaró Obama en la red X.

Obama recibió al inicio de su presidencia, en 2009, ese mismo premio, oficialmente por sus esfuerzos en pos de la paz y la diplomacia internacional.

El presidente Donald Trump, que acaba de lograr un alto el fuego en Gaza, era este año uno de los nominados al galardón que se concede en Oslo.

El premio a Machado "debería inspirar a los que están comprometidos en luchas similares en todo el mundo", dijo Obama.

María Corina Machado vive escondida en Venezuela desde hace más de un año, tras la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato, una elección que ella denuncia como fraudulenta.

Este Nobel debería "recordarnos a quienes tenemos la fortuna de vivir en Estados Unidos que tenemos una solemne responsabilidad de preservar y defender constantemente nuestras propias tradiciones democráticas arduamente ganadas", añadió Obama.

"El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz", reaccionó en cambio horas antes el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

"El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió en X.

En su mensaje de agradecimiento por el premio, Machado tuvo una mención especial para Trump, que ha ordenado un despliegue de buques y cazas en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump (...)¡Venezuela será libre!", lanzó la opositora en su mensaje en X.

