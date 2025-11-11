Obispos católicos de EE. UU. eligen a líder conservador como guía durante segundo mandato de Trump

BALTIMORE (AP) — Los obispos católicos de Estados Unidos eligieron el martes al arzobispo de la ciudad de Oklahoma, Paul Coakley, un guerrero cultural conservador, como su nuevo presidente y guía durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

La votación sirve como un barómetro de las prioridades de los obispos. Al elegir a Coakley, reafirman su inclinación conservadora, aun mientras presionan a favor de políticas de inmigración más humanitarias por parte del gobierno de Trump.

Coakley era visto como un fuerte contendiente para el cargo tras haber sido elegido en 2022 como secretario, el tercer funcionario más importante de la conferencia. En tres rondas de votación, superó al candidato centrista, el obispo Daniel Flores de Brownsville, Texas, quien posteriormente fue elegido vicepresidente.

Coakley es asesor del Instituto Napa, una asociación para poderosos conservadores católicos. En 2018, apoyó públicamente a un ferviente crítico del papa Francisco, el arzobispo italiano Carlo Maria Viganò, quien más tarde fue excomulgado por posturas que se consideraron divisivas.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos a menudo ha estado en desacuerdo con el Vaticano y el enfoque inclusivo y modernizador del difunto papa Francisco. Su sucesor, el papa León XIV, nacido en Estados Unidos, mantiene un énfasis pastoral similar en las personas marginadas, la pobreza y el medio ambiente.

La elección de Coakley podría alimentar tensiones con el actual pontífice, dijo Steven Millies, profesor de teología pública de la Unión Teológica Católica en Chicago.

“En el largo conflicto entre muchos obispos de Estados Unidos y Francisco que León hereda, este no es un paso para desescalar”, afirmó.

La mitad de los 10 candidatos en la boleta provenían del ala conservadora de la conferencia. La diferencia es más de estilo que de sustancia. La mayoría de los obispos católicos de Estados Unidos son confiablemente conservadores en temas sociales, pero algunos, como Coakley, ponen más énfasis en oponerse al aborto y a los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Los candidatos fueron nominados por sus compañeros obispos, y Coakley sucede al líder saliente, el arzobispo de Servicios Militares Timothy Broglio, por un período de tres años. El actual vicepresidente, el arzobispo de Baltimore, William Lori, estaba demasiado cerca de la edad de jubilación obligatoria de 75 años para asumir el puesto principal.

Coakley superó a un conocido conservador en la boleta, el obispo Robert Barron de la diócesis de Winona-Rochester en Minnesota, cuyo popular ministerio Word on Fire lo ha convertido en una estrella de los medios católicos.

Al derrotar a Flores, Coakley venció a otro fuerte contendiente, que, según algunos conocedores católicos, podría ayudar a unificar a los obispos estadounidenses y trabajar bien con el Vaticano. Flores ha sido el líder de los obispos de Estados Unidos en el proceso sinodal del Vaticano para modernizar a la iglesia. Como latino que lidera una diócesis a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, apoya la doctrina católica tradicional sobre el aborto y los temas LGBTQ+ y es franco en su defensa de los migrantes.

Flores será elegible para el puesto principal en tres años. Su elección como vicepresidente indica que la conferencia de Estados Unidos “puede eventualmente, con cautela, abrirse a los nuevos horizontes de la iglesia”, dijo David Gibson, director del Centro de Religión y Cultura de la Universidad de Fordham.

Los obispos elaboran una declaración sobre inmigración durante la reunión anual de otoño. En muchos temas, parecen tan divididos y polarizados como su país, pero en inmigración, incluso los líderes católicos más conservadores están del lado de los migrantes.

La pregunta es cuán firmemente planea hablar todo el cuerpo sobre las duras tácticas de inmigración del gobierno de Trump.

El miedo a la aplicación de la ley de inmigración ha inhibido la asistencia a misa en algunas parroquias. Los clérigos locales tienen dificultades para administrar los sacramentos a los inmigrantes detenidos. Los obispos católicos de Estados Unidos cerraron su programa de reasentamiento de refugiados de larga data después de que el gobierno de Trump cancelara la financiación federal para la ayuda a ese proceso.

“En el frente político, saben que, durante décadas, los obispos de Estados Unidos han abogado por una reforma integral de inmigración”, dijo en una conferencia de prensa el obispo Kevin Rhoades, de la diócesis de Fort Wayne-South Bend en Indiana.

Rhoades forma parte de la Comisión de Libertad Religiosa de Trump y lidera el comité de los obispos sobre libertad religiosa. Dijo que a los obispos les preocupa mucho que los migrantes detenidos reciban atención pastoral y los sacramentos.

“Ese es un tema del derecho de culto”, expresó. “Uno no pierde ese derecho cuando está detenido, ya sea documentado o indocumentado”.

Los obispos enviaron una carta al papa León desde su reunión, diciendo que “seguirán apoyando a los migrantes y defendiendo el derecho de todos a rendir culto sin intimidación”.

“Apoyamos las fronteras seguras y ordenadas y las acciones de aplicación de la ley en respuesta a actividades criminales peligrosas, pero no podemos permanecer en silencio en esta hora desafiante mientras se socavan el derecho el culto y el derecho al debido proceso”, se añade en la carta.

Recientemente, el papa León hizo un llamado a una “profunda reflexión” en Estados Unidos sobre el trato a los migrantes detenidos, diciendo que “muchas personas que han vivido durante años y años y años, sin causar problemas, han sido profundamente afectadas por lo que está sucediendo ahora”.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.