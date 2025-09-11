OEA respalda propuestas para reforzar seguridad en Haití pero no compromete despliegue

Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) dieron su respaldo este jueves a propuestas planteadas en la ONU para reforzar la seguridad en Haití como el despliegue de una nueva fuerza de lucha contra las pandillas, aunque sin anunciar tropas o fondos.

"Como Estados miembros de la OEA, estamos listos para trabajar en asociación, de acuerdo con nuestras capacidades nacionales y en línea con los mandatos de la OEA, con las Naciones Unidas y con Haití", explica la declaración presentada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

"Alentamos contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la ONU para apoyar a la nueva fuerza que establecerá el Consejo de Seguridad", añade el texto.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había calculado que para 2025 eran necesarios US$908 millones para ayudar a 3,9 millones de haitianos.

Estados Unidos propuso el mes pasado la creación de esa fuerza de lucha contra las pandillas que asolan el país, en especial la capital, así como una Oficina de Apoyo de la ONU.

Los estados miembros de la OEA pueden mandar tropas a Haití como parte de un mandato de la ONU, "pero no podemos dirigir esas tropas", recordó Ramdin ante los representantes de los 33 países del organismo.

"No se trata de mandar tropas sino de mucho más, en términos de seguridad, entrenamiento" de las fuerzas haitianas, explicó.

El continuo despliegue de fuerzas internacionales que ha presenciado el estado más pobre de la región "algún día deberá cesar", consideró Ramdin.

Cualquier iniciativa deberá contar con el beneplácito del gobierno haitiano, recordó Ramdin y la declaración de la OEA.

Las pandillas controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe, y en 2024 lograron provocar la dimisión del primer ministro en la época Ariel Henry. Desde entonces el país está dirigido por un Consejo Presidencial de transición.

jz/mar