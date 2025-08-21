Oficiales de EEUU y Europa analizan opciones militares para lograr la paz en Ucrania

Altos oficiales de Estados Unidos y Europa mantuvieron conversaciones esta semana para analizar opciones militares como parte de los esfuerzos para negociar el fin de la devastadora guerra en Ucrania, informó este jueves el ejército estadounidense.

El general estadounidense Dan Caine y sus homólogos de Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Ucrania se reunieron el martes y miércoles en Washington, señaló un portavoz del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos en un comunicado.

"Desarrollaron opciones militares para apoyar las negociaciones y lograr una paz duradera en Europa", que "se presentarán a los asesores de seguridad nacional de cada nación para su debida consideración en los esfuerzos diplomáticos en curso", dice el comunicado.

No se proporcionaron detalles sobre cuáles podrían ser esas opciones, pero la reunión se produjo mientras un grupo de aliados, liderado por Reino Unido y Francia, está formando una coalición militar para disuadir futuras agresiones rusas contra Ucrania.

En el primer día de las conversaciones en Washington esta semana, un funcionario de defensa estadounidense declaró a la AFP que los líderes militares discutirían las "mejores opciones para un posible acuerdo de paz con Ucrania".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta poner fin a la guerra en Ucrania, que ya lleva tres años y medio, mediante conversaciones con el ucraniano Volodimir Zelenski y el ruso Vladimir Putin.

Pero si bien Trump ha revocado la política occidental de años de aislamiento del líder ruso, hasta el momento ha logrado pocos avances concretos hacia un acuerdo de paz.

Moscú acusó este jueves a Kiev de no mostrar interés en una paz "a largo plazo" y de buscar garantías de seguridad completamente incompatibles con las de Rusia.