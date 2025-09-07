Ohtani conecta dos HR y Dodgers rompen mala racha con triunfo 5-2 ante Orioles

BALTIMORE (AP) — Shohei Ohtani conectó dos jonrones y Mookie Betts añadió un cuadrangular en solitario para respaldar una efectiva actuación de pitcheo de Clayton Kershaw, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el domingo 5-2 a los Orioles de Baltimore para poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Kershaw (10-2) ganó su sexta decisión consecutiva para ayudar a los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional a salvar el último juego de una serie de tres partidos contra los Orioles, que ocupan el último lugar. El zurdo ponchó a ocho y permitió dos carreras y cuatro hits en cinco 2/3 entradas.

La derrota puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Baltimore.

Justin Wrobleski trabajó dos entradas sin permitir carreras para los Dodgers y Jack Dreyer consiguió tres outs para su tercer salvamento.

Por los Dodgers, el venezolano Miguel Rojas de 4-1 con una anotada.

Por los Orioles, los boricuas Emmanuel Rivera de 4-2 con una anotada y una producida y Luis Vázquez de 4-1. El dominicano Jorge Mateo de 4-1.

