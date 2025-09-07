LA NACION

Ohtani conecta dos HR y Dodgers rompen mala racha con triunfo 5-2 ante Orioles

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ohtani conecta dos HR y Dodgers rompen mala racha con triunfo 5-2 ante Orioles
Ohtani conecta dos HR y Dodgers rompen mala racha con triunfo 5-2 ante OriolesTerrance Williams - FR171754 AP

BALTIMORE (AP) — Shohei Ohtani conectó dos jonrones y Mookie Betts añadió un cuadrangular en solitario para respaldar una efectiva actuación de pitcheo de Clayton Kershaw, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el domingo 5-2 a los Orioles de Baltimore para poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Kershaw (10-2) ganó su sexta decisión consecutiva para ayudar a los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional a salvar el último juego de una serie de tres partidos contra los Orioles, que ocupan el último lugar. El zurdo ponchó a ocho y permitió dos carreras y cuatro hits en cinco 2/3 entradas.

La derrota puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas de Baltimore.

Justin Wrobleski trabajó dos entradas sin permitir carreras para los Dodgers y Jack Dreyer consiguió tres outs para su tercer salvamento.

Por los Dodgers, el venezolano Miguel Rojas de 4-1 con una anotada.

Por los Orioles, los boricuas Emmanuel Rivera de 4-2 con una anotada y una producida y Luis Vázquez de 4-1. El dominicano Jorge Mateo de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Resultados de la lotería Powerball este sábado 6 de septiembre
    1

    Resultados de la lotería Powerball este sábado 6 de septiembre: hay dos ganadores por el premio mayor y uno es de Texas

  2. La nueva actualización del Uscis sobre la green card
    2

    Ley de Ajuste Cubano: la nueva actualización del Uscis sobre la green card

  3. Es venezolana, mostró su licencia con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras
    3

    Es venezolana, mostró su licencia de conducir con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras

  4. Cómo es el cinturón que se disputarán en EE.UU. con herencia latina
    4

    Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: el cinturón con herencia latina que se disputarán en EE.UU.

Cargando banners ...