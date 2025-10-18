Ohtani devuelve a los Dodgers a la Serie Mundial y Suárez rescata a Seattle

En una noche histórica con tres jonrones, el japonés Shohei Ohtani condujo este viernes a los Dodgers de Los Ángeles a su segunda Serie Mundial consecutiva, que también acarician los Marineros de Seattle gracias a un providencial Grand Slam del venezolano Eugenio Suárez.

El cuadrangular de cuatro carreras de Suárez selló un triunfo 6x2 frente a los Azulejos de Toronto que coloca a los Marineros a un solo paso de la primera Serie Mundial de su historia.

El venezolano terminó el partido con un recital de dos jonrones y cinco carreras remolcadas y aún así no fue la mayor actuación del viernes en los playoffs de las Grandes Ligas.

Shohei Ohtani, el gran ícono del béisbol, llevó al límite su doble poder de bateador y lanzador en el triunfo 5x1 con el que los Dodgers completaron la barrida 4-0 ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Por primera vez en el montículo en esta eliminatoria, la superestrella japonesa lanzó durante seis entradas en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera, y en ataque explotó con tres cuadrangulares.

Leyenda japonesa

Ningún pelotero había combinado tres jonrones y 10 ponches en un mismo juego. Únicamente un lanzador en la historia moderna de las Mayores, Jim Tobin de los Bravos de Boston, había pegado tres vuelacercas en un partido, en 1942.

"Fue realmente divertido en ambos lados", declaró Ohtani, quien dedicó su premio MVP (Jugador Más Valioso) de la serie a los fanáticos del béisbol en todo el planeta.

"Lo ganamos como equipo, es realmente un esfuerzo de equipo. Espero que todos en Los Ángeles, Japón y en todo el mundo puedan disfrutar de un buen sake", bromeó Ohtani a través de un traductor.

El japonés, de 31 años, cumple apenas su segunda temporada con los Dodgers, quienes le entregaron un contrato de US$700 millones por una década, y ya ha cosechado dos premios MVP (Jugador Más Valioso) y dos viajes a la Serie Mundial.

En la del año pasado los Dodgers aplastaron a los Yankees y en la que arrancará el 24 de octubre tratarán de ser los primeros en repetir título desde el triplete de la franquicia de Nueva York entre 1998 y 2000.

Seattle a un paso de primera final

Los rivales de los Dodgers saldrán de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde los Marineros retomaron este viernes el control por un global de 3-2 ante los Azulejos.

Seattle, el único de los 30 equipos que no ha llegado al Clásico de Otoño, tendrá su primera oportunidad de clasificar en el sexto episodio del domingo en Toronto.

El venezolano Eugenio Suárez, aterrizado en julio procedente de los Diamondbacks, fue el salvador de los Marineros con dos jonrones, uno de ellos de cuatro carreras cuando el marcador estaba empatado 2-2 en la octava entrada.

“Este tiene que ser el jonrón más grande de mi carrera”, reconoció Suárez, quien acumula más de 300 vuelacercas en sus 12 temporadas en las Mayores.

“Nuestros aficionados han estado esperando mucho tiempo por este momento”, dijo el bateador de Puerto Ordaz. “Estamos aquí para luchar por una Serie Mundial, no solo por la Liga Americana, y queremos dársela”.

Volver a respirar

Los Marineros necesitaban de este triunfo ante su público después de dejar escapar la ventaja de sus dos primeras victorias en Toronto.

Este viernes se pusieron por delante con un primer cuadrangular de Suárez en la segunda entrada pero los visitantes igualaron con una carrera impulsada por su figura, George Springer, en el quinto inning.

El mexicano Alejandro Kirk, autor de un jonrón de tres carreras en el tercer partido, aprovechó un doble de Ernie Clement para poner por delante a Toronto en la sexta entrada.

El temor a una demoledora tercera derrota seguida se extendía por el T-Mobile Park cuando, en la parte baja del octavo inning, las figuras locales salieron al rescate.

Cal Raleigh, el máximo artillero de la temporada regular con 60 jonrones, devolvió las esperanzas al público con un cuadrangular que empataba el marcador.

Seattle no soltó a su presa y llenó las bases brindándole la oportunidad a Suárez para que certificara el triunfo con su antológico Grand Slam.

