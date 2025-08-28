Ohtani logra su primera victoria como lanzador con los Dodgers

El japonés Shohei Ohtani se anotó el miércoles su primera victoria como lanzador con los Dodgers de Los Ángeles en una noche de récord de los vigentes campeones de las Grandes Ligas de béisbol.

El equipo angelino venció a los Rojos de Cincinnati por 5x1 con un total de 19 ponches.

Esta es la mayor cifra para los populares Dodgers en un partido de nueve entradas desde al menos 1901.

Ohtani aportó nueve de esos ponches en el primer partido en el que completó cinco entradas con los Dodgers.

El astro japonés permitió dos hits y una carrera en sus 87 lanzamientos.

Esta fue la primera victoria de Ohtani desde que debutó en el rol de lanzador con los Dodgers el 16 de junio, tras su recuperación de una segunda cirugía de codo.

El japonés ha ido subiendo progresivamente sus cargas sobre el montículo mientras se mantiene como una enorme amenaza ofensiva, ocupando la segunda posición en jonrones de Las Mayores con 45.

Este miércoles tomó cinco turnos al bate en los que logró un hit, además de anotar una de las carreras de los Dodgers.

El puertorriqueño Kiké Hernández firmó un sencillo que remolcó dos carreras en el cuarto inning.

El dominicano Noelvi Marte pegó un cuadrangular solitario con el que los Rojos abrieron la pizarra en el tercer episodio en el Dodger Stadium.

En Miami, los Bravos machacaron 12x1 a los Marlins en un partido en que las bancas se vaciaron después de que un lanzamiento de Ryan Gusto impactara en el protector del brazo izquierdo del venezolano Ronald Acuña Jr.

El mánager de los Bravos, Brian Snitker, fue expulsado por protestar que los árbitros no expulsaran a Gusto.

Acuña Jr. logró cuatro bases por bolas y dos carreras para Atlanta en su único turno al bate.

En Nueva York, los Yankees vencieron 11x2 a los Nacionales de Washington con un bombardeo de seis jonrones.

El estelar Aaron Judge conectó uno de ellos desatando una explosión de nueve carreras en el tercer inning.

"Fue impresionante. Eso se llama batear", les felicitó el mánager de los Yankees, Aaron Boone.