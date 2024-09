“Olvídate de Florida”: Las recomendaciones de la experta Barbara Corcoran para comprar casas baratas

Algunas zonas en Estados Unidos tienen casas más accesibles que otras. Se muestran como una solución innovadora ante la creciente crisis inmobiliaria que atraviesa el país y, desde luego, las casas baratas permiten convertirse en propietarios sin una deuda hipotecaria millonaria.

La importancia de la accesibilidad en la vivienda representan una respuesta valiosa y necesaria para garantizar que más personas puedan tener la oportunidad de disfrutar de un hogar propio. Elegir una zona en la que los costos podrían llegar a ser mucho menor también requiere de un profundo análisis sobre las características de la zona y si el comprador está dispuesto a vivir en esos lugares.

Bárbara Corcoran compartió sus ideas sobre qué zonas son más convenientes para comprar una casa, teniendo en cuenta su valor y los costos de vida. En el programa “Elvis Duran and the Morning Show”, la magnate de bienes raíces reveló algunas claves para tener un exitoso paso por el mercado inmobiliario, según resume GoBankingRates.

Corcoran dice: “Vayan a cualquier lugar con un distrito escolar pobre donde los precios sean realmente bajos”. Gene J. Puskar - AP

Compra de casas en Florida

En el marco de una charla sobre el mercado inmobiliario, el conductor del programa hizo énfasis en la migración que se produjo en Florida durante la pandemia del COVID-19 y sobre si es demasiado tarde para poder invertir en este estado.

La sugerencia es olvidarse de Florida. “Vayan a cualquier parte del sur, excepto a los puntos calientes. Siempre hay una casa barata para comprar siempre”, recomendó la especialista en bienes raíces.

Corcoran subrayó: “Vayan a cualquier lugar con un distrito escolar pobre donde los precios sean realmente bajos”. Sobre todo aquellos que no planean criar hijos ni gastar mucho dinero.

Posteriormente, Medha Gandhi, panelista del programa, le consulto a la especialista sobre su opinión sobre las propiedades que se encuentran a un precio muy bajo, pero que están ubicadas en el extranjero. Por ejemplo, una casa que se encuentra en un pequeño italiano y que tiene un precio prácticamente irrisorio, que solo habría que invertir en renovarla.

Si el comprador no desea tener una familia, mudarse a barrios con distritos escolares pobres puede ser una gran solución para conseguir una casa a un precio muy accesible Unsplash

“No es una estafa… De hecho, he viajado por Italia y he visto esas casas, he entrado y las he mirado”, comentó Corcoran. “El problema es que nadie vive en esos pueblos. ¿Por qué querrías ir a Italia a vivir solo?”, reflexionó la magnate inmobiliaria luego de la pregunta de Gandhi.

Por otro lado, Duran le mencionó a la invitada que es la primera vez en todas las veces en las que fue al programa, que ella dijera que no es el momento ideal para comprar un inmueble. “Siempre es un buen momento. Creo que cuanto antes entres al mercado, antes tendrás una ficha en el juego”, aclaró Corcoran.

Además, la invitada estrella dijo que la compra de una propiedad también debería considerarse como algo más que una inversión. “Solo tienes una oportunidad de vivir. No estás comprando solo una inversión, estás comprando una casa para criar a tus hijos, para pasar buenos momentos, para cocinar en tu cocina. Quieres entrar al mercado”, sentenció.

LA NACION