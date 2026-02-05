ONU advirte que el grupo Estado Islámico representa una amenaza persistente y compleja

Naciones Unidas advirtió el miércoles que la amenaza que representa el grupo Estado Islámico alrededor del mundo ha aumentado desde mitad de 2025 y se ha vuelto más compleja, mientras la organización se adapta par sobrevivir.

El Estado Islámico y los grupos asociados con él están creciendo en África occidental y la región del Sahel, mientras que continúa llevando a cabo ataques en Irak y Siria, dijo al Consejo de Seguridad Alexandre Zouev, un funcionario de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de la ONU.

En Afganistán, el grupo Estado Islámico-Khorasan "sigue siendo una de las amenazas más graves para la región", afirmó.

Zouev dijo que el tiroteo contra un festival judío en una playa de Australia en diciembre, que dejó 15 muertos, estuvo inspirada en la ideología del EI.

A finales del mes pasado, el Estado Islámico se atribuyó la autoría de un ataque en el principal aeropuerto de Níger, lo que confirmó su aumento de poder en el Sahel.

También aseguró ser el responsable de un ataque en un restaurante chino en Kabul, que dejó siete personas muertas.

En Siria, la retirada de las fuerzas kurdas de las zonas donde administraban prisiones que albergaban a miles de yihadistas y campamentos donde vivían sus familias ha generado inestabilidad.

Natalia Gherman, quien dirige la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, describió cómo el Estado Islámico está actualizando sus operaciones.

El EI "y otros grupos terroristas han expendido el uso de activos virtuales, incluyendo criptomonedas, junto con herramientas cibernéticas, sistemas de aeronaves no tripuladas y aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial", afirmó.

La IA, señaló Gherman, es utilizada para "radicalizar y reclutar personas, con un foco particular en jóvenes y niños".