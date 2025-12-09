ONU denuncia envío de empleados ante tribunal penal hutí en Yemen

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el martes el envío ante un tribunal especial hutí de "varios" de los 59 empleados de las Naciones Unidas detenidos "arbitrariamente" por los rebeldes yemeníes.

Guterres "condena el envío por parte de las autoridades de facto hutíes de empleados de las Naciones Unidas ante su tribunal penal especial", declaró su portavoz, Stéphane Dujarric, y precisó que esto afectaba a "varios" de los 59 empleados de la ONU detenidos, algunos de ellos desde hace varios años.

"Instamos a las autoridades de facto a que anulen esta remisión y trabajen de buena fe para la liberación inmediata de todo el personal detenido de la ONU, las ONG y la comunidad diplomática", añadió.

Hasta la fecha, 59 empleados de la ONU, todos de nacionalidad yemení, permanecen detenidos, sin ningún contacto con el exterior, por los rebeldes apoyados por Irán.

Los hutíes presentaron acusaciones de espionaje en favor de Estados Unidos e Israel, señalamientos que la ONU rechazó, subrayando que sus empleados no pueden ser procesados por sus actividades oficiales.

Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se refirió en un comunicado a la comparecencia ante el tribunal especial hutí de uno de sus colegas "por cargos falsos de espionaje relacionados con su trabajo".

Los hutíes, que controlan la capital, Saná, y gran parte de Yemen, llevan años utilizando su sistema judicial como herramienta de represión contra ONG, periodistas y opositores.

