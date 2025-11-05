OpenAI busca respaldo del gobierno de EE. UU. para impulsar sus inversiones en IA

OpenAI, la empresa privada más grande del mundo, busca que el gobierno de Estados Unidos respalde préstamos para su enorme expansión de infraestructura, que eventualmente costará más de un billón de dólares, declaró el miércoles su directora financiera, Sarah Friar.

La petición de OpenAI, creadora de ChatGPT, llega en medio de una ambiciosa campaña de adquisición de potencia informática y almacenamiento que ha generado preguntas sobre cómo la compañía recuperará esas inversiones.

"Tenemos en mente un ecosistema compuesto por bancos, capital de inversión e incluso, quizás, el gobierno", dijo la directora financiera de OpenAI, Sara Friar, durante una conferencia organizada por The Wall Street Journal en California.

Las garantías de préstamos federales "reducirían considerablemente el costo de la financiación", explicó.

La propuesta, inusual para un gigante de Silicon Valley, reduciría teóricamente los costos de endeudamiento de OpenAI, ya que el gobierno absorbería las pérdidas si la empresa incumpliera.

Estas garantías también ampliarían drásticamente el grupo potencial de prestamistas de OpenAI, dado que muchos bancos e instituciones financieras enfrentan límites estrictos en préstamos de alto riesgo.

Según algunas estimaciones, OpenAI se ha comprometido con aproximadamente un billón de dólares en acuerdos de infraestructura solo este año, incluyendo una asociación de 300.000 millones con Oracle y un proyecto Stargate de 500.000 millones de dólares con Oracle y SoftBank.

Friar negó reportes de que OpenAI estuviera pensando volverse pública.

"Una oferta pública de venta no está sobre la mesa ahora mismo", dijo la directora financiera de OpenAI, enfatizando que la prioridad actual de la compañía es su crecimiento.

