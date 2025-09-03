Ópera de Nueva York inicia colaboración con Arabia Saudita para mejorar sus finanzas

La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció el miércoles un acuerdo para actuar en Arabia Saudita y proporcionar formación artística en el rico reino petrolero mientras trabaja para apuntalar sus finanzas.

La prestigiosa institución cultural, que recibió una rebaja en su calificación crediticia por parte de Moody's hace unos días, viajará a Riad durante cinco años para actuar durante el parate de las vacaciones de invierno boreal de la ópera mediante un acuerdo con la Comisión de Música Saudita.

Las actuaciones se llevarán a cabo en la Royal Diriyah Opera House, que debería abrir en 2028.

El acuerdo compromete al personal creativo del Met a proporcionar formación a cantantes, compositores, directores y otros artistas de ópera sauditas.

La colaboración también contempla el encargo de una nueva ópera, según un comunicado de prensa conjunto del Met y el Ministerio de Cultura de Arabia Saudita.

"La música es un lenguaje universal que trasciende fronteras, uniendo a las personas a través de la creatividad", dijo en un comunicado Paul Pacifico, director general de la Comisión de Música Saudita.

El proyecto refleja la economía "cada vez más compleja" de producir grandes óperas, dijo Peter Gelb, director general del Met, a AFP.

"El Met no puede sobrevivir basándose en fuentes de ingresos obtenidos y la recaudación anual", explicó Gelb, quien se negó a proporcionar detalles financieros del proyecto. "Este acuerdo con el gobierno saudita nos ayuda a cubrir nuestras necesidades financieras".

El 27 de agosto, Moody's Ratings degradó la nota crediticia del Met dos escalones hasta "B3", y llevó así a la institución todavía más profundo en la categoría de grado especulativo para invertir, reflejando "deterioro persistente y creciente en el rendimiento operativo".

