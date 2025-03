Orden de Trump genera confusión antes de las próximas elecciones federales

ATLANTA (AP) — La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca cambiar cómo se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos está generando incertidumbre para los funcionarios electorales estatales y locales, y preocupaciones sobre la confusión de los votantes antes de las próximas elecciones federales, las de mitad de período en 2026.

Los funcionarios electorales ya estaban lidiando con la pérdida de cierta asistencia en ciberseguridad por parte del gobierno federal y ahora enfrentan la posibilidad de cambios importantes que incluyen un nuevo requisito de registro de votantes, la descalificación de ciertos sistemas de votación y plazos más estrictos para las boletas en muchos estados.

En Connecticut, la secretaria de Estado, Stephanie Thomas, tiene la esperanza de que los escáneres de boletas que el estado acaba de comprar por 20 millones de dólares sean aceptables bajo la orden ejecutiva, pero le preocupa la situación en otras entidades. "No es como si los estados tuvieran millones y millones de dólares para simplemente actualizar su equipo electoral cada pocos años”, dijo la funcionaria demócrata. “Imaginen que la gente compró nuevo equipo y ahora ya no se puede usar. No hay remedio para eso en la orden".

Dado que es probable que la orden de Trump enfrente desafíos legales, no está claro qué se requerirá y cuándo. Eso significa más incertidumbre para los funcionarios electorales.

“No tengo idea de cuál es el cronograma para las cosas en la orden ejecutiva”, reconoció Joseph Kirk, quien supervisa las elecciones en el condado Bartow, Georgia. “Realmente espero que tengamos algo de claridad sobre algunas de estas cosas pronto porque, sin importar cuáles sean las respuestas, necesito cuidar de mis votantes”.

La orden inserta al gobierno federal en las operaciones electorales estatales

En la orden del martes, Trump criticó el trabajo de los funcionarios electorales en todo el país y elogió cómo otras naciones llevan a cabo sus elecciones. Trump ha cuestionado durante mucho tiempo la integridad de las elecciones en Estados Unidos, afirmando falsamente después de su victoria en la Casa Blanca en 2016, cuando el republicano ganó el Colegio Electoral, pero perdió el voto popular ante la demócrata Hillary Clinton, que su apoyo habría sido mayor si no fuera por la gran cantidad de no ciudadanos que votaron en California.

Trump continúa afirmando que su derrota en 2020 ante el demócrata Joe Biden fue el resultado de una elección "amañada". No hay evidencia de fraude generalizado ni de que los sistemas de votación hayan sido manipulados, hubo múltiples revisiones en los estados donde Trump impugnó el resultado confirmando su derrota.

En los años transcurridos desde entonces, los funcionarios electorales en muchas partes de Estados Unidos han soportado acoso y amenazas, una avalancha de solicitudes de registros por parte de grupos escépticos de su trabajo y cambios legislativos impulsados por legisladores estatales que argumentan que se necesitan nuevas restricciones para recobrar la confianza pública.

La orden de Trump, combinada con decisiones recientes de su administración de pausar ciertos trabajos de ciberseguridad y retirar fondos para una red dedicada al intercambio de información para oficinas electorales, ha generado preocupación sobre el papel del gobierno federal en las elecciones en el futuro.

Larry Norden, un experto en seguridad electoral del Brennan Center for Justice, afirmó: "Los estados manejan nuestras elecciones, pero el gobierno federal ha sido un socio importante en la asistencia a los funcionarios electorales. Para ser un socio, debes ser confiable. Debes proporcionar consistencia y certeza. Los últimos meses han destruido completamente eso".

Preocupaciones sobre el requisito de probar la ciudadanía estadounidense Uno de los cambios principales delineados en la orden ejecutiva es un requisito para que las personas muestren prueba documental de ciudadanía estadounidense cuando se registren para votar. Eso es algo que los republicanos en el Congreso impulsaron el año pasado a instancias de Trump, pero el esfuerzo se estancó en medio de la oposición demócrata en el Senado.

Los republicanos de la Cámara de Representantes planean intentarlo de nuevo con la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, conocida como la Ley SAVE o Safeguard American Voter Eligibility. Un comité de la Cámara de Representantes prevé discutir el proyecto de ley el lunes.

Después de la orden ejecutiva, varios republicanos que son altos funcionarios electorales estatales emitieron declaraciones elogiando las disposiciones que ordenan a las agencias federales ayudar a los estados a verificar la elegibilidad y ciudadanía de los votantes. Sus contrapartes demócratas han sido más críticas.

Los grupos de derechos de voto están expresando preocupaciones sobre el requisito de ciudadanía. Dicen que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a sus certificados de nacimiento, solo alrededor de la mitad tienen pasaportes estadounidenses, y las mujeres casadas necesitarían múltiples documentos si han cambiado su nombre.

Si bien el voto de no ciudadanos ocurre, típicamente involucra una fracción minúscula de las boletas y es más a menudo un error individual en lugar de un intento intencional y coordinado de subvertir una elección. También puede llevar a cargos por delitos graves y deportación. Bajo la orden de Trump, la carga recaería en los funcionarios electorales para implementar este requisito. Los expertos dicen que eso sería costoso y no hay dinero federal adicional para ayudar a pagarlo.

“Esto está creando una burocracia completamente nueva en cada estado para la recopilación de esos datos, para el almacenamiento de esos datos y para la recuperación de esos datos”, indicó David Becker, un ex abogado del Departamento de Justicia que lidera el Centro para la Innovación e Investigación Electoral, comentó. “No se agita una varita mágica y se hace eso”.

Aumento del riesgo de confusión de los votantes

Kate Sweeney Bell, quien supervisa las elecciones en el condado Marion, Indiana, dijo que no espera problemas importantes en su estado porque tiene leyes de votación restrictivas que, según ella, han resultado en una de las tasas de participación más bajas del país. Sin embargo, le preocupa el resto de Estados Unidos y la cantidad de educación pública que se necesitará para asegurar que los votantes estén al tanto de cualquier cambio que se realice.

"Me compadezco de cada otro estado que no tiene las leyes prohibitivas que tiene Indiana, porque es un par de ciclos electorales difíciles cuando se hacen cambios como este", comentó Sweeney Bell.

Un desafío es la probabilidad de que las prolongadas batallas legales retrasen la claridad tanto para los funcionarios electorales como para el público. Ryan Macias, un experto en seguridad electoral y sistemas de votación, afirmó: "Si los funcionarios electorales no están seguros sobre las reglas, no hay duda de que los votantes no las entenderán, creando desconfianza en el proceso y, en última instancia, en la validez del resultado".

La incertidumbre crece mientras los funcionarios electorales se preparan para las elecciones de 2026.

Dean Logan, quien supervisa las elecciones en el condado de Los Ángeles, dijo que llevar a cabo una elección exitosa depende de una planificación extensa, una fuerza laboral capacitada y equipo adecuado.

"Los cambios de última hora o los mandatos unilaterales aumentan significativamente el riesgo de confusión de los votantes e inconsistencias operativas y pueden erosionar la confianza de los votantes", advirtió Logan.

La orden podría llevar a cambios en las máquinas de votación, sin pagar por ello

La orden de Trump también apunta a los sistemas de votación de una manera que podría requerir que algunos condados cambien de máquinas sin ofrecer dinero adicional para ayudarlos a pagarlo. Ordena a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, una agencia independiente y bipartidista creada por el Congreso, que enmiende los estándares voluntarios para los sistemas de votación para prohibir dispositivos que usen un código de barras o código QR en las boletas, con una excepción para aquellos designados para votantes con discapacidades.

La orden solicita a la comisión que dentro de 180 días revise, vuelva a certificar donde sea apropiado y rescinda "todas las certificaciones previas de equipos de votación basadas en estándares anteriores". Más allá de la legalidad de la orden, los expertos dicen que la ley federal describe procedimientos específicos y períodos de comentarios públicos para actualizar los estándares.

Si bien hay sistemas de votación que no usan códigos de barras, el proceso para que los estados reemplacen el equipo lleva tiempo, dijo Mark Lindeman, director de política y estrategia de Verified Voting, que se enfoca en tecnología electoral. Las oficinas electorales deben obtener aprobación para gastar en nuevos sistemas de votación, pasar por un proceso de adquisición, esperar a que los fabricantes entreguen el equipo y, eventualmente, capacitar a los trabajadores sobre cómo usarlo.

"Es difícil para cualquier estado adquirir, obtener y probar nuevos sistemas de votación, y si hubiera una prisa loca para que muchos estados reemplacen sus sistemas de votación a la vez, no sabemos cuántos sistemas podrían suministrar los fabricantes", consideró Lindeman.

___ Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyó a esta historia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.