Ordenan la retirada de 22 millones de ejemplares de un popular juguete de Estados Unidos: contiene resinas tóxicas y provocó quemaduras

Escuchar

MGA Entertainment, la reconocida empresa de juguetes, anunció el retiro voluntario de sus populares Miniverse Make It Mini Sets debido a riesgos significativos para la salud. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que detalla que las resinas líquidas utilizadas en estos sets pueden causar irritación de la piel, los ojos y las vías respiratorias, además de sensibilización, incumpliendo así la Ley Federal de Sustancias Peligrosas.

Los Miniverse Make It Mini Sets contienen pequeñas cantidades de resina líquidas que se utilizan para crear miniaturas que imitan alimentos, por ejemplo y como en este caso. Sin embargo, se ha descubierto que estas resinas, cuando son inhaladas, tocadas o ingeridas por niños o adultos, pueden liberar vapores tóxicos que representan un riesgo considerable para la salud. La exposición a estos vapores puede provocar una serie de síntomas adversos, que van desde irritaciones leves hasta problemas respiratorios más graves.

La CPSC ha enfatizado que las resinas líquidas no deben entrar en contacto con la piel ni con los ojos (https://www.mgae.com/)

La CPSC enfatizó que las resinas líquidas no deben entrar en contacto con la piel ni con los ojos y que la inhalación de sus vapores puede causar reacciones alérgicas y sensibilización, lo que significa que una exposición repetida podría provocar una respuesta alérgica severa en algunas personas.

Qué informó la CPSC sobre al retirada de los juguetes

Se están retirando del mercado unos 21 millones de juguetes vendidos en Estados Unidos, además de otro millón vendido en Canadá. Los juguetes se vendieron entre octubre de 2022 y junio de 2024 de forma online a través de los sitios web de Amazon, Target, Walmart y MGA y en tiendas de todo el país, incluidas Aldi, Dollar General, Family Dollar, Hobby Lobby, Target y Walmart.

La prohibición es de más de 35 productos de sus sets Miniverse Make It Mini, entre los más populares figuran:

Miniverse Make It Mini Food Café Edition (Modelos 1, 2, 3)

(Modelos 1, 2, 3) Miniverse Make It Mini Diner Edition (Modelos 4, 5)

Los consumidores que hayan comprado estos sets deben dejar de usarlos inmediatamente y ponerse en contacto con MGA Entertainment para recibir un reembolso completo o un reemplazo. La empresa ha puesto a disposición su sitio web para gestionar las devoluciones y proporcionar más información sobre el retiro.

Los juguetes se vendían en cajas con precios que oscilaban entre los 14 y los 52 dólares, según el modelo. Aquellos sets de esferas de alimentos y electrodomésticos en miniatura se vendían en una franja de entre 7 y 13 dólares.

Incidentes reportados

Hasta la fecha, se reportaron 26 informes de incidentes como quemaduras e irritación de la piel e irritación respiratoria relacionados con los juegos de alimentos Miniverse en niños y adultos. En uno de los casos, se desencadenó un episodio asmático de un consumidor, reveló la CPSC.

Medidas de seguridad recomendadas

La CPSC ha emitido varias recomendaciones para los consumidores que poseen estos productos. Se aconseja a los usuarios que almacenen los sets fuera del alcance de los niños y que eviten cualquier contacto con las resinas líquidas. Además, se recomienda ventilar adecuadamente cualquier área donde se hayan utilizado los productos para dispersar posibles vapores residuales.

Reacción de la empresa

En un post de Instagram, MGA Entertainment expresó: “La seguridad es lo primero para nosotros, por eso retiramos voluntariamente del mercado los productos Miniverse no utilizados con resinas producidas antes del 31 de mayo de 2024″, ya que “estos productos pueden causar irritación o sensibilización”.

Uno de los comentarios expresó su opinión, bastante disconforme con la decisión de la CPSC: “Todos los productos de resina tienen la capacidad de causar irritación, erupciones cutáneas, etc. Esto generalmente está relacionado con la sensibilidad de la persona a la resina, no es un problema con la resina. Soy dueño de un negocio que se ocupa principalmente de resina y formo parte de una gran comunidad que maneja resina a diario. Diariamente escucho este problema con la resina, pero nunca está relacionado con la resina en sí. ¿Por qué retiras la resina? A menos que haya un problema con la fórmula, no veo la causa”, finalizó.

LA NACION