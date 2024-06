Ordenan la retirada de este queso: la advertencia de la FDA sobre el riesgo de consumirlo

Escuchar

Una cooperativa lechera, propiedad de granjeros con sede en el condado de Tillamook, Oregon, retiró a comienzos de junio uno de sus quesos luego de haber encontrado elementos plásticos en ese alimento, que era comercializado en la cadena de supermercados Costco. Tras el incidente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió sobre el riesgo de consumo de ese producto.

En un comunicado que fue publicado en el sitio web de Costco y que llevó la firma de Mike Bever, vicepresidente ejecutivo y director de cadena de suministro de Tillamook County Creamery Association, se brindó información respecto paquete doble de rebanadas de queso Colby Jack y Monterey Jack (número de artículo 651195), vendido entre el 9 y el 31 de mayo de 2024.

Este paquete de queso fue retirado de Costco en la región noroeste por contener mínimas piezas de plástico Tillamook County Creamery Association

La cooperativa indicó que, a través de procesos de calidad y seguridad alimentaria, identificaron una cantidad muy pequeña de piezas de plástico gris y negro que pueden estar presentes en el producto de 32 onzas (900 gramos) que contiene rebanadas de queso, con fecha de caducidad del 22 de octubre de 2024, producido únicamente para las ubicaciones de Costco en la región noroeste, como: Washington, Oregon, Montana, Idaho y Wyoming.

“Con mucha precaución y como parte de nuestro compromiso con la calidad y seguridad del producto al más alto nivel, estamos tomando medidas voluntariamente para retirar este producto del mercado”, señaló la asociación de productores en la misiva. Además, instó a los consumidores a abstenerse de consumir el queso y regresar el paquete a la cadena de supermercados para obtener un reembolso del dinero gastado.

Qué pasa si se consume el queso con restos plásticos vendido en Costco

“Si ya ha consumido el producto sin problemas, no necesita tomar ninguna medida, ya que la presencia probable de material plástico extraño es mínima”, finalizó la empresa, que también procesa y comercializa productos lácteos como helado, mantequilla, crema agria y yogur.

El paquete de queso que fue retirado tenía fecha de caducidad del 22 de octubre de 2024 Tillamook County Creamery Association/Costco

Un portavoz de Tillamook County Creamery Association, que fabrica y vende diversos productos lácteos, comentó a Newsweek: “Además de que el retiro del mercado se dio por terminado formalmente, no hubo efectos adversos asociados con el paquete y todos los productos en cuestión fueron sacados del mercado hace semanas”.

De acuerdo con Newsweek, la FDA clasificó esta semana la retirada del queso de la cooperativa de productores de Oregón como Clase II. De acuerdo con la agencia, significa que “el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Letrero de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) afuera de sus oficinas en Silver Spring, Maryland, el 10 de diciembre de 2020. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta, Archivo) Manuel Balce Ceneta - AP

La FDA clasifica los retiros en una designación numérica para indicar el grado de riesgo para la salud que presenta el producto. La Clase I se refiere a “una situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto infractor cause consecuencias adversas graves para la salud o la muerte”. En tanto, la Clase III es “una situación en la que no es probable que el uso o la exposición a un producto infractor cause consecuencias adversas para la salud”.

LA NACION