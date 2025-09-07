Otto López conecta dos jonrones y Marlins vencen 5-4 a Filis para evitar barrida

MIAMI (AP) — El dominicano Otto López conectó dos jonrones y los Marlins de Miami vencieron el domingo 5-4 a los Filis de Filadelfia, evitando una barrida de tres juegos por parte de los líderes del Este de la Liga Nacional.

Troy Johnston tuvo dos hits para los Marlins, quienes rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas.

El dominicano Ronny Henriquez (7-1) lanzó una entrada 1/3 de relevo sin permitir carreras, y Lake Bachar escapó de un aprieto en la novena para lograr su tercer salvamento.

Trea Turner conectó un jonrón y Brandon Marsh tuvo tres hits para los Filis.

Los Marlins enviaron a diez bateadores al plato en una primera entrada de cuatro carreras contra el mexicoamericano Taijuan Walker (4-8). López conectó un jonrón de tres carreras y el venezolano Máximo Acosta añadió un sencillo impulsor.

Walker (4-8) trabajó seis entradas y mantuvo a los Marlins sin anotaciones después de la primera.

Por los Malins, los dominicanos Heriberto Hernández de 4-1 con una anotada y Agustín Ramírez de 5-1 con una anotada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.