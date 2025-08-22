Padre de Jaylen Brown, arrestado por incidente de apuñalamiento en Las Vegas
1 minuto de lectura
BOSTON (AP) — El padre de la estrella de los Celtics de Boston, Jaylen Brown, fue arrestado en Las Vegas y acusado de intento de asesinato después de supuestamente apuñalar a otro hombre en un estacionamiento.
Según TMZ, Quenton Marselles Brown admitió haber golpeado el auto de la víctima con la puerta de su Lincoln Navigator al salir del vehículo. Se produjo una discusión y Brown apuñaló a la víctima en la espalda y el estómago, informó el sitio web.
Los documentos judiciales enumeraron a Brown como un recluso en el Centro de Detención del Condado de Clark bajo cargos de intento de asesinato. Una persona con conocimiento del incidente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutirlo, confirmó que el hombre arrestado es el padre de Jaylen Brown.
The Associated Press solicitó el informe policial al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, pero se le informó que no estaba disponible de inmediato.
Los Celtics declinaron hacer comentarios.
El escritor de deportes de AP, Mark Anderson, contribuyó a esta historia desde Las Vegas.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
