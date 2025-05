Palestinos denuncian en la ONU "vergüenza" por la "tragedia en curso" en Gaza

El mundo debe poner fin a la "injusticia histórica" de la Nakba y a la "tragedia en curso" en Gaza, una "vergüenza" para la comunidad internacional, suplicó el jueves el presidente palestino a través de su embajador ante la ONU, durante la conmemoración del éxodo de 1948.

Desde 2023, en virtud de una resolución de la Asamblea General, la ONU conmemora oficialmente el aniversario de la Nakba, o "catástrofe" en árabe, el periodo durante el cual unos 760.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares cuando se creó el Estado de Israel.

Este aniversario adquiere una nueva dimensión en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, provocada por el ataque sin precedentes del movimiento palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023.

"La historia es imborrable y la justicia no está limitada en el tiempo. Hoy estamos ante ustedes no sólo para conmemorar este triste aniversario, sino para reiterar nuestro compromiso de que la Nakba no será el destino permanente e inevitable de nuestro pueblo", declaró el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, en un discurso leído por su embajador, Riyad Mansour.

"La guerra que Israel libra en la Franja de Gaza desde hace 19 meses (...) no es más que una prolongación de los capítulos de la catástrofe de la Nakba que no ha cesado desde 1948", denunció, repitiendo sus acusaciones de "genocidio" contra Israel.

"Ha llegado el momento de una acción internacional real y efectiva para poner fin a esta injusticia histórica y a la tragedia en curso que se ha convertido en una vergüenza para la humanidad", alegó.

Está previsto que la Asamblea General celebre en junio una conferencia, copresidida por Francia y Arabia Saudita, para avanzar en la solución de dos Estados entre Israel y Palestina.

"La paz requiere avances tangibles, irreversibles y permanentes hacia una solución de dos Estados, el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino independiente, con Gaza como parte integrante del mismo", declaró Khaled Khiari, secretario general adjunto de la ONU para Oriente Medio.

"Demos un impulso político hacia este objetivo", pidió, denunciando en particular el desplazamiento forzoso de la población de Gaza.

abd/ph/af/mar