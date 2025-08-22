Palmarés del Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año

Los diez últimos ganadores y los jugadores con más títulos del Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Nueva York del 24 de agosto al 7 de septiembre:

- Mujeres

2024: Aryna Sabalenka (BLR)

2023: Coco Gauff (USA)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Emma Raducanu (GBR)

2020: Naomi Osaka (JPN)

2019: Bianca Andreescu (CAN)

2018: Naomi Osaka (JPN)

2017: Sloane Stephens (USA)

2016: Angelique Kerber (GER)

2015: Flavia Pennetta (ITA)

Jugadoras con más títulos del Abierto de Estados Unidos desde el inicio de la era abierta, en 1968:

1. Chris Evert (USA): 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)

Serena Williams (USA): 6 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)

3. Steffi Graf (GER): 5 (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)

4. Martina Navratilova (TCH/USA): 4 (1983, 1984, 1986, 1987)

5. Margaret Court (AUS): 3 (1969, 1970, 1973)

Billie Jean King (USA): 3 (1971, 1972, 1974)

Kim Clijsters (BEL): 3 (2005, 2009, 2010)

- Hombres

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Carlos Alcaraz (ESP)

2021: Daniil Medvedev (RUS)

2020: Dominic Thiem (AUT)

2019: Rafael Nadal (ESP)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Rafael Nadal (ESP)

2016: Stan Wawrinka (SUI)

2015: Novak Djokovic (SRB)

Jugadores con más títulos del Abierto de Estados Unidos desde el inicio de la era abierta, en 1968:

1. Jimmy Connors (USA): 5 títulos (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

Pete Sampras (USA): 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

Roger Federer (SUI): 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

4. John McEnroe (USA): 4 (1979, 1980, 1981, 1984)

Rafael Nadal (ESP): 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

Novak Djokovic (SRB): 4 (2011, 2015, 2018, 2023)

7. Ivan Lendl (TCH/USA): 3 (1985, 1986, 1987)