Palmarés del Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año
Los diez últimos ganadores y los jugadores con más títulos del Abierto de tenis de Estados...
- 1 minuto de lectura'
Los diez últimos ganadores y los jugadores con más títulos del Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Nueva York del 24 de agosto al 7 de septiembre:
- Mujeres
2024: Aryna Sabalenka (BLR)
2023: Coco Gauff (USA)
2022: Iga Swiatek (POL)
2021: Emma Raducanu (GBR)
2020: Naomi Osaka (JPN)
2019: Bianca Andreescu (CAN)
2018: Naomi Osaka (JPN)
2017: Sloane Stephens (USA)
2016: Angelique Kerber (GER)
2015: Flavia Pennetta (ITA)
Jugadoras con más títulos del Abierto de Estados Unidos desde el inicio de la era abierta, en 1968:
1. Chris Evert (USA): 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)
Serena Williams (USA): 6 (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)
3. Steffi Graf (GER): 5 (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)
4. Martina Navratilova (TCH/USA): 4 (1983, 1984, 1986, 1987)
5. Margaret Court (AUS): 3 (1969, 1970, 1973)
Billie Jean King (USA): 3 (1971, 1972, 1974)
Kim Clijsters (BEL): 3 (2005, 2009, 2010)
- Hombres
2024: Jannik Sinner (ITA)
2023: Novak Djokovic (SRB)
2022: Carlos Alcaraz (ESP)
2021: Daniil Medvedev (RUS)
2020: Dominic Thiem (AUT)
2019: Rafael Nadal (ESP)
2018: Novak Djokovic (SRB)
2017: Rafael Nadal (ESP)
2016: Stan Wawrinka (SUI)
2015: Novak Djokovic (SRB)
Jugadores con más títulos del Abierto de Estados Unidos desde el inicio de la era abierta, en 1968:
1. Jimmy Connors (USA): 5 títulos (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)
Pete Sampras (USA): 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)
Roger Federer (SUI): 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
4. John McEnroe (USA): 4 (1979, 1980, 1981, 1984)
Rafael Nadal (ESP): 4 (2010, 2013, 2017, 2019)
Novak Djokovic (SRB): 4 (2011, 2015, 2018, 2023)
7. Ivan Lendl (TCH/USA): 3 (1985, 1986, 1987)
Otras noticias de Grand Slam
- 1
El estado que se suma a la ofensiva “antimigrante” de Trump y anuncia sus planes para un centro de detención del ICE
- 2
Así funciona la nueva tecnología de la CBP para controlar pasajeros en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta
- 3
Renunció al sueño americano: es ecuatoriana, decidió irse de EE.UU. y pagó una fortuna en contenedores de mudanza
- 4
El sueño de los US$700 millones: el premio mayor de Powerball busca un ganador este sábado 23 de agosto