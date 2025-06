Palmeiras y Botafogo abren fuego en los octavos del Mundial de Clubes

En un duelo brasileño de alta tensión, Palmeiras y Botafogo suben este sábado el telón de los octavos de final del Mundial de Clubes, en una primera jornada en la que Chelsea y Benfica chocarán también por el pase a los cuartos.

El estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia era el inusual escenario de este nuevo episodio de la creciente rivalidad entre el Palmeiras de Sao Paulo y el Botafogo de Rio de Janeiro, los dos últimos campeones de Brasil.

El Verdão, actor protagónico del balompié sudamericano en el reciente lustro, les arrebató a los albinegros el título brasileño de 2023, pero un año después, el Fogão tomó revancha al conquistar el trofeo y expulsar a los esmeralda de la Copa Libertadores en los octavos de final.

En el plano individual es un partido muy especial para el joven Estêvão, la última joya de la inagotable cantera brasileña. Con una derrota, el talentoso extremo dirá gracias y adiós al Palmeiras mientras un triunfo lo podría emparejar en cuartos con su futuro club, el Chelsea inglés.

Estêvão, de 18 años, tiene como socio ofensivo a Vitor Roque que, a los 20, busca redención de su desengaño europeo en el Barcelona.

Este duelo de octavos en el hogar de los Philadelphia Eagles, campeones de la liga de football americano (NFL), asegurará al menos un representante brasileño entre los ocho mejores del torneo intercontinental.

A Flamengo y Fluminense les esperan después dos feroces cruces con potencias europeas, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán.

En un duro contraste con el fútbol argentino, que vio caer a Boca Juniors y River Plate, Brasil celebró un pleno de clasificados y brindó con algunas de las victorias más sonadas de este campeonato.

Botafogo se cobró la mayor pieza al vencer 1-0 al París Saint-Germain en el choque de monarcas de la Copa Libertadores de América y la Liga de Campeones europa.

La escuadra carioca finalizó en el segundo lugar del Grupo B, ganándose un boleto que parecía destinado al Atlético de Madrid, mientras Palmeiras fue líder de la llave A por delante del Inter Miami de Lionel Messi y el Oporto.

Di María frente al Chelsea de Enzo

El primer menú de octavos deparaba también el pulso entre el Chelsea y el Benfica a partir de las 20:00 GMT en Charlotte.

Ambas escuadras, con un gris papel en sus torneos domésticos, atravesaron también turbulencias para alcanzar el boleto pero recuperaron algo de optimismo con sus triunfos en el cierre de la fase de grupos, especialmente el Benfica.

El conjunto lisboeta tumbó al favorito Bayern de Múnich (1-0), desbancándolo del primer lugar del Grupo C, por lo que no se sentirá inferior a los Blues cuando comparezcan en el estadio Bank of America de Charlotte, sede de los Carolina Panthers de la NFL.

Coincidirán sobre el césped tres campeones mundiales argentinos, encabezados por el veterano Ángel Di María, que suma tres goles en su torneo de despedida del Benfica que lo sitúan en lo más alto de la tabla de artilleros.

Di María estará respaldado en la zaga por el experimentado Nicolás Otamendi mientras, del otro lado, Enzo Fernández comandará las operaciones del Chelsea

Los londinenses se recobraron de su derrota ante el Flamengo goleando el martes 3-0 al Esperance tunecino.

Este programa servirá también de aperitivo para un domingo de grandes emociones. Lionel Messi, al frente del Inter Miami, se reencontrará con el PSG, su anterior equipo, y con Luis Enrique, quien lo dirigió en el Barcelona, mientras el Flamengo perseguirá el gran bombazo del torneo frente al Bayern de Múnich.

