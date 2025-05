Palou y O'Ward, lanzados por el primer triunfo en las 500 Millas de Indianápolis

El piloto español Álex Palou, con su inicio casi perfecto de temporada, y el mexicano Pato O'Ward llegan a toda velocidad a la emblemática carrera de las 500 Millas de Indianápolis para brindarle el primer triunfo a sus países.

Tras rozar el éxito en los últimos años, Palou y O'Ward arrancarán como grandes candidatos el domingo en el circuito Indianapolis Motor Speedway, donde se agotaron los más de 350.000 boletos.

Palou es desde hace años la gran estrella de la serie IndyCar, máxima categoría de carreras de monoplazas en Estados Unidos, que tiene las 500 Millas como su parada más célebre.

Primer campeón español de esta competencia, la figura del equipo Chip Ganassi Racing acumula tres títulos de temporada de IndyCar, los dos últimos de forma consecutiva en 2023 y 2024.

A sus 28 años, el catalán avanza imparable hacia su cuarta corona después de ganar cuatro de las cinco primeras carreras de este curso.

Aun con todos estos logros, el propio Palou admite que su palmarés quedaría incompleto sin una victoria en las 500 Millas, que también se le resistió a su compatriota Fernando Alonso en sus tres intentos.

Palmarés incompleto

En sus cinco presencias, Palou se acercó mucho más al triunfo que el doble campeón de Fórmula 1.

El catalán ha concluido en el top-5 de tres de las últimas cuatro ediciones, incluida una segunda posición en 2021. También dispuso del primer lugar de la parrilla de salida en 2023, cuando terminó en la cuarta plaza.

El gran reto de Palou, que el domingo partirá desde el sexto lugar, sigue siendo imponerse en un circuito ovalado como el Indianapolis Motor Speedway (2,5 millas - 4,16 km).

"Quiero ganar en un óvalo. Créanme, estoy trabajando muy duro, pero lleva tiempo", dijo Palou a medios esta semana. "Ha habido mucha gente que ha tardado muchos años en ganar esta carrera o en ganar en óvalos".

"Ha sido un comienzo de temporada de locura", dijo el español, que disfruta de una amplia ventaja de 97 puntos sobre el estadounidense Kyle Kirkwood en la clasificación de IndyCar.

"Pero las 500 son un animal diferente. Se siente como si estuviera fuera del campeonato, como si fuera una carrera en sí misma. Sólo estoy concentrado en esto", recalcó.

Novato en la 'pole'

Por su lado, Patricio (Pato) O'Ward también aspira el domingo a una gesta inédita en el automovilismo mexicano.

El piloto de Arrow McLaren se quedó a las puertas del triunfo el año pasado cuando lideraba la carrera en la última vuelta, pero no pudo resistir el adelantamiento final del estadounidense Josef Newgarden.

El corredor de Monterrey, de 26 años, ya había quedado en segunda posición en 2022 y en cuarta en 2021.

"Siento que sí me lo merezco (el triunfo), pero hasta que no llegue ese día no sabré cuál es la magia de la que todos los ganadores hablan", afirmó O'Ward.

Es una carrera muy larga, pero soy consciente de lo que tengo que hacer para tener una nueva oportunidad. El mexicano arrancará desde el tercer lugar de una parrilla sorprendentemente liderada por el israelí Robert Shwartzman (Prema Racing), primer novato en hacerse con la 'pole position' desde 1983. Newgarden, ganador de las dos últimas carreras, necesitará una milagrosa remontada desde el puesto 32 si quiere lograr un triplete consecutivo que nadie ha conseguido en la historia. El estadounidense y el australiano Will Power, su compañero en el equipo Penske, fueron enviados al fondo de la parrilla al revelarse que sus autos estaban equipados con una pieza modificada ilegalmente, un escándalo que motivó el despido de altos ejecutivos de la escudería. Otro piloto que puede hacer historia en esta edición 109 de las 500 Millas es el brasileño Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) que, a sus 50 años, lanzará un nuevo intento por una quinta corona que lo convertiría en el mayor ganador del evento. gbv/raa/