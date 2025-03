"Panamá tiene que estar muy orgulloso", dice DT Christiansen tras vencer a EEUU

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, declinó abordar implicaciones políticas tras el triunfo 1-0 frente a Estados Unidos este jueves en semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero aseguró que el país "tiene que estar orgulloso".

Las relaciones entre la nación centroamericana y Estados Unidos viven momentos de tensión a raíz de las amenazas del presidente Donald Trump de recuperar el Canal de Panamá, incluso por la fuerza.

"No me gusta hablar de política, ya dije anteriormente que no son mis asuntos", dijo el hispano-danés Christiansen tras la victoria canalera en el SoFi Stadium de Inglewood (afueras de Los Ángeles).

"Si alguien quiere usar el fútbol para ello, depende de ellos. Yo usaré la victoria para tener más fuerza con mi equipo, para creer que más cosas buenas pueden pasar con duro trabajo", señaló.

"Pero Panamá tiene que estar orgulloso de lo que hicimos hoy y disfrutarlo por unas horas antes de enfocarnos en la final", dijo el técnico de Panamá, que el domingo enfrentará por el título al vencedor del choque entre México y Canadá.

Con este triunfo, sellado con un gol de Cecilio Waterman en el minuto 90+4, Panamá acabó con la hegemonía de Estados Unidos en la Liga de Naciones, cuyas tres ediciones anteriores las había ganado.

Christiansen alabó el trabajo de sus futbolistas pero también reconoció que esta vez la suerte estuvo de su lado.

"De la única manera que se puede ganar a Estados Unidos es con este compromiso, disciplina y orden táctico. Y luego también la suerte tiene que acompañarte y nos ha acompañado en este momento", admitió.

El DT, ex jugador del Barcelona, también se refirió al abrazo que Waterman le dio tras su gol al francés Thierry Henry, que ejercía de comentarista.

"Cada uno lo celebra a su manera", afirmó. "Thierry Henry es una leyenda y ya sabemos lo que significa para el fútbol y además es exbarcelonista. Me alegro que estuviera ahi pero de la celebración solo sé que los jugadores fueron al fondo del campo a celebrar".

