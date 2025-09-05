Panameño José Caballero impulsa carrera en triunfo de Yankees sobre Astros

Los Yankees de Nueva York se impusieron 8x4 sobre los Astros de Houston este jueves en Daikin Park (Houston), una serie que el cuadro neoyorquino ganó en la ciudad espacial al quedarse con dos de los tres partidos.

El panameño José Caballero ingresó como reemplazo defensivo y en su primer turno registró una base por bolas con las bases llenas que significó la cuarta carrera de los Yankees.

Desde la lomita, el cubano-americano Carlos Rodón (16-7) sumó su decimosexta victoria de la temporada y la 90 de su carrera luego de seis entradas en las que permitió dos carreras, una a su cuenta personal.

Rodón, quien ha sido seleccionado en tres ocasiones al Juego de las Estrellas, iguala a Freddy Peralta (Milwaukee) en el liderato de triunfos para lanzadores en la temporada en curso.

La nota positiva de los Astros fue el jonrón del cubano Yordan Álvarez quien llega a cinco en la temporada y queda a nueve carreras impulsadas de las 500 en su carrera en MLB.

En otro resultado, el dominicano Alexander Canario conectó jonrón en la victoria 5x3 de los Piratas de Pittsburgh sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Canario, de 25 años, llega a siete jonrones en su carrera en las Grandes Ligas desde su debut en 2023 con los Cachorros de Chicago.

Pittsburgh, lejos de la pelea por los Playoffs, anotó cuatro carreras en el cuarto episodio en ruta a la victoria 64 de la temporada.

Por los Dodgers, Shohei Ohtani registró una base por bolas sin hits en sus tres turnos al bate.

En un duelo entre líderes de sus respectivas divisiones, los Filis de Filadelfia derrotaron 2x0 a los Cerveceros de Milwaukee.

El venezolano Ranger Suárez (11-6) lanzó seis entradas completas en las que no permitió carreras y registró cuatro ponches en su undécima victoria de 2025.

Milwaukee terminó el partido con siete hits, uno más que Filadelfia, pero ninguno llegó con corredores en posición de anotar.

Por otra parte, el dominicano Christopher Morel impulsó una de las cuatro carreras en la victoria 4x2 de los Rays de Tampa Bay sobre los Guardianes de Cleveland.

Morel, de 26 años, batea para un promedio de .426 con nueve hits y tres carreras remolcadas en sus últimos siete partidos.

Los Rays mejoran su récord a 71 triunfos y 60 derrotas con su séptima victoria consecutiva.

str/cl