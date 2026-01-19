Paramilitares de Sudán cometieron "asesinatos en masa" en Darfur, dice fiscal de la CPI

Paramilitares de las sudanesas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) llevaron a cabo "asesinatos en masa" en Darfur, e intentaron ocultar los cuerpos en fosas comunes, según dijo el lunes la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional.

Nazhat Shameem Khan afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "la oficina del fiscal considera que se cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" cuando las FAR se apoderaron en octubre del último bastión del ejército en Darfur, con una ofensiva sangrienta salpicada de ejecuciones, saqueos y violaciones.

"Nuestro trabajo ha puesto de manifiesto los asesinatos en masa y los intentos de ocultar los crímenes mediante fosas comunes", afirmó Khan, que dijo tener pruebas de audio, vídeo e imágenes de satélite.

Desde abril de 2023, la guerra civil entre el ejército sudanés y las FAR ha causado decenas de miles de muertos y 11 millones de desplazados.

Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han denunciado a ambos bandos de cometer atrocidades contra la población civil.

Las imágenes revisadas por la CPI, según Khan, mostraban a combatientes de las FAR RSF mientras detenían, maltrataban y ejecutaban a civiles en El Fasher, para luego celebrar los asesinatos y "profanar los cadáveres".

Las atrocidades cometidas en El Fasher, añadió la fiscal adjunta, coinciden con lo sucedido en 2023 en la toma por parte de los paramilitares de la capital de Darfur, El Geneina, donde expertos de la ONU calcularon que las RAF mataron a entre 10.000 y 15.000 personas.