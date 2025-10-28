Paramount Skydance eliminará unos 1000 empleos, según fuente cercana

El grupo Paramount Skydance eliminará unos 1000 puestos de trabajo el miércoles, menos de tres meses después de la adquisición de Paramount por parte de Skydance, indicó a la AFP una fuente cercana al caso.

Durante la primera conferencia de prensa tras la fusión empresarial, los nuevos dirigentes habían advertido sobre despidos durante la presentación de los resultados trimestrales, prevista para el 10 de noviembre.

La compañía no respondió de inmediato a solicitudes para confirmar la información sobre los despidos.

El nuevo director general, David Ellison, pretende generar al menos 2000 millones de dólares en sinergias y acelerar la transformación tecnológica del gigante de la televisión y el cine.

La empresa unificada incluye los estudios Skydance (responsable de títulos como "Misión: Imposible" y "Transformers") y Paramount, así como la plataforma de streaming Paramount+ y los canales CBS, MTV y Nickelodeon.

David Ellison, al igual que su padre, el fundador del gigante tecnológico Oracle, Larry Ellison, es un gran aliado de Donald Trump, cuyo gobierno dio luz verde a la compra de Paramount a finales de julio.

Para obtener la autorización, Skydance se comprometió ante el regulador estadounidense de telecomunicaciones a "corregir los sesgos (editoriales) que han socavado", según el gobierno, la confianza de los televidentes en el canal nacional CBS, filial de Paramount.

A principios de julio, Paramount también aceptó pagar US$16 millones para poner fin a un proceso judicial iniciado por Donald Trump.

El republicano acusaba al programa de CBS "60 Minutes" de modificar de forma engañosa una entrevista con la excandidata demócrata a la presidencia Kamala Harris.

tu/ega/cr/cjc