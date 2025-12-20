París impide a Airbus compartir información sobre sus actividades en China con el Congreso de EE. UU.

El gobierno francés impide que se esclarezca la actividad del fabricante de aviones Airbus en China, según ha afirmado un congresista republicano de Estados Unidos.

Una comisión de la Cámara de Representantes investiga desde 2023 al Partido Comunista Chino (PCCh) para contrarrestar las posibles amenazas contra Estados Unidos, especialmente en los ámbitos económico, tecnológico y militar.

El presidente de esta comisión, el republicano John Moolenaar, escribió el viernes al ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, una carta en la que afirma que "el Gobierno francés impide de hecho que la comisión obtenga información básica sobre las actividades de Airbus en China".

En su opinión, Washington "debería aplicar políticas destinadas a garantizar que sus principales subcontratistas no contribuyan, directa o indirectamente, a reforzar" las capacidades militares chinas.

Moolenaar explica que la comisión escribió el 14 de agosto a Airbus para obtener más información sobre sus vínculos con empresas chinas.

El fabricante aeronáutico europeo "parecía dispuesto a cooperar con la investigación de la comisión, pero, lamentablemente, el gobierno francés controla lo que se puede divulgar a los gobiernos extranjeros".

París "impidió explícitamente a Airbus responder a las preguntas" realizadas por la comisión relativas a sus actividades en China, insiste.

Consultada el sábado por la AFP, Airbus indicó que llevaba "varios meses" dialogando con la comisión parlamentaria estadounidense para explicar "el estricto cumplimiento de todas las normativas europeas y estadounidenses vigentes".

Las autoridades francesas, también contactadas, no han dado respuesta.