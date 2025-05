Pat Riley habla: Sobre Jimmy Butler, el futuro del Heat y cómo ve los 80 como los nuevos 60

MIAMI (AP) — Hay una foto que Pat Riley, el presidente del Heat de Miami, guarda en su oficina. Es la de Jimmy Butler, exhausto en el quinto juego de las Finales de la NBA de 2020, recuperando el aliento mientras se apoya sobre una barrera que rodeaba la cancha en Walt Disney World.

Riley prefiere recordar momentos como esos.

Pronunciándose por primera vez desde que Butler fue suspendido tres veces esta temporada por el Heat y finalmente traspasado en febrero a Golden State, Riley —en su conferencia de prensa anual de fin de temporada— dijo que le desea lo mejor a Butler y sospecha que, en el fondo, el exdelantero del Heat también quiere cosas buenas para Miami.

“No hay duda de que lo que pasó con Jimmy tuvo un impacto tremendo en nuestro equipo”, expresó Riley. “No hay duda de eso. Así que la responsabilidad recae en mí. Asumiré ese golpe si lo desean".

Fue en la conferencia de prensa de fin de temporada de Riley hace un año donde algunos podrían decir que las cosas entre el Heat y Butler realmente comenzaron a deteriorarse. Butler estaba lesionado y se perdió la derrota de primera ronda de Miami ante Boston, y luego hizo un comentario improvisado en una carrera de Fórmula Uno en el sur de Florida unos días después, diciendo que si hubiera podido jugar, el Heat podría haber vencido a los Celtics o a Nueva York.

A Riley no le gustó ese comentario y lo manifestó en su evento de fin de año. La relación pareció tensarse desde entonces. El Heat se negó a ofrecerle a Butler una extensión de dos años por 113 millones de dólares, Butler siguió siendo suspendido y dijo que perdió su alegría por jugar en Miami, y el equipo no tuvo más remedio que traspasarlo.

“No voy a disculparme por decir no a una extensión de contrato cuando no teníamos que hacerlo”, manifestó Riley. “Y no creo que deba hacerlo.”

Si quedan sentimientos negativos por parte de Miami, Riley no lo indicó el viernes.

“Se acabó”, dijo Riley. “Le deseo lo mejor, buena suerte para él y espero que en el fondo de su corazón en algún lugar también nos desee lo mejor a nosotros".

El futuro del Heat

Riley dijo que no espera que el Heat “repita” con prácticamente el mismo plantel la próxima temporada, lo que significa que el equipo buscará mover fichas este verano.

El Heat —que terminó décimo en la Conferencia Este, se clasificó a los playoffs mediante el play-in como el octavo sembrado y luego fue barrido por Cleveland, perdiendo los dos últimos de esos juegos por 37 y 55 puntos, respectivamente— ha reestructurado su plantel, según el conteo de Riley, no menos de 14 veces en sus 29 temporadas bajas en Miami.

“Creo que tenemos que hacer cambios”, comentó Riley. “No hay duda de que tiene que haber algún cambio".

Riley a los 80

Riley cumplió 80 años en marzo, está terminando 30 años con el Heat y dice que no tiene planes de apartarse.

“Acabo de cumplir 80 y estoy orgulloso de ello y 80 es el nuevo 60”, dijo Riley. “Quiero decir, así es como lo veo. Me siento genial. Soy competitivo como el infierno.”

Dijo que se ha reunido con el socio gerente general del equipo, Micky Arison, y el CEO del equipo, Nick Arison, quienes le dijeron que siga adelante.

“Dijeron, ‘Sigue adelante, Pat’”, comentó Riley. “Y voy a seguir adelante e intentar mejorar esto".

Sin embargo, hay una urgencia, no por su edad, sino porque el Heat no busca una reestructuración prolongada hacia la contienda por el campeonato.

“Es un proceso”, dijo Riley. “Pero no voy a lidiar con un proceso largo, ni tampoco los dueños".

