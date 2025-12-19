Patadas monstruosas: el auge y el ascenso del gol de campo en la NFL

Cuando Blake Grupe, de los Indianapolis Colts, anotó el mejor gol de campo de su carrera, de 60 yardas, el pasado fin de semana, parecía que otra patada monstruosa había decidido el resultado de un partido de la NFL.

Segundos después, los Seattle Seahawks anotaron su propio gol de campo ganador, de 56 yardas, lo que pone de relieve cómo este tipo de anotaciones, que ni siquiera se habrían intentado hace una década, están transformando el football americano.

"Estamos haciendo nuestro trabajo si lo hacemos parecer fácil", dice riendo Brian Egan, entrenador especialista de varios de los mejores pateadores de la NFL.

"Es como mirar dos palillos a 60 yardas de distancia, y tienes 1,3 segundos con 11 personas corriendo hacia ti... no es fácil", explica a la AFP.

Entonces, ¿qué han hecho los últimos pateadores para lograr estas proezas?

Una quinta parte de todos los goles de campo de 60 yardas jamás conseguidos en la liga se han producido esta temporada, incluido el espectacular récord de 68 yardas de Cam Little para los Jacksonville Jaguars en noviembre.

- ¿Evolución? -

Muchos atribuyen este aumento a una nueva regla que permite a los equipos intentar goles de campo utilizando balones con los que ya han entrenado.

Usar un balón familiar genera confianza, mientras que patear uno nuevo "es como patear una piedra", sostiene Egan.

El uso repetido puede romper las costuras y desgastar las pequeñas protuberancias de "agarre" de la superficie del balón para crear un punto de contacto más suave.

"Le da un poco más de rebote", dice el entrenador. Pero esto es solo parte de la explicación, afirma.

El personal encargado del equipamiento de la NFL lleva mucho tiempo utilizando cepillos, toallas calientes húmedas y otros métodos para ablandar los balones que se utilizan en los partidos. Y los récords comenzaron a batirse antes de este año.

Brandon Aubrey, de los Dallas Cowboys, que entrena con Egan, ostenta el récord histórico de más goles de campo de 60 yardas, con seis. Cuatro de ellos los consiguió antes de este curso.

La nueva regla sobre los balones "es útil, sin duda", afirma Egan. Pero "lo que estamos viendo es la evolución del lanzamiento".

Durante décadas, los pateadores se paraban directamente detrás del balón y lo golpeaban con el dedo gordo del pie. Algunos, incluso, preferían hacerlo descalzos.

- Influencia del otro fútbol -

Ahora se ha impuesto el "lanzamiento al estilo futbolístico", el fútbol de Lionel Messi: acercarse en diagonal y golpear con el empeine, para obtener mayor potencia y alcance.

Cameron Dicker, el pateador más preciso de la historia de la NFL, creció jugando al fútbol en Hong Kong, y Aubrey jugó profesionalmente en Canadá.

El capitán de la selección inglesa de fútbol y aficionado a la NFL, Harry Kane, incluso ha sugerido que algún día podría probarlo.

"Dile que me llame. ¡Vamos a ponerlo en marcha!", dice Egan.

Los recursos de entrenamiento también han mejorado.

Cuando Egan, de 35 años, jugaba al football americano universitario, solo había "tres o cuatro" entrenadores y campamentos especializados en patadas. Ahora existen "por todo el país", afirma.

Los talleres de Egan abarcan la técnica física y el aspecto mental, haciendo hincapié en una rutina repetible, independiente de lo que esté en juego en la patada, que incluye técnicas de respiración e incluso la forma en que el jugador entra al campo.

- ¿Sin límite? -

Para realizar una megapatada en un partido de la NFL, el técnico tiene que aprobar el chute de tres puntos. Un intento fallido entrega el balón al equipo contrario en una posición peligrosa.

En 2015, los equipos de la NFL solo probaron cuatro tiros de 60 yardas. En lo que va de temporada, los pateadores han realizado 18 intentos y convirtieron diez.

"Todo se reduce a que los pateadores demuestren a sus entrenadores que pueden hacerlo", afirma Egan.

Curiosamente, Egan afirma que Aubrey nunca patea más allá de las 60 yardas en los entrenamientos, ya que eso "desgastaría la pierna" y es menos útil que la consistencia desde distancias más cortas.

Pero "si lanza un gol de campo de 58 o 60 yardas al final de su rutina de calentamiento, tiene una idea de hasta dónde cree que podría llegar si fuera necesario", afirma.

Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar los goles de campo?

Aubrey ha dicho que "70 serán los nuevos 60".

Egan afirma que la próxima década revelará si es posible seguir avanzando o "si se estabilizará en torno a las 68 o 70 yardas". "No quiero ponerle un límite", afirma.