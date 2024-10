Paul George sale del encuentro de los 76ers de pretemporada con una molestia en la rodilla

ATLANTA (AP) — Paul George, la valiosa adquisición de los 76ers de Filadelfia en la agencia libre, abandonó el encuentro de pretemporada del lunes ante Atlanta con hiperextensión en la rodilla izquierda.

El equipo no dio una actualización inmediata de cuánto tiempo podría perderse George por lesión. Elegido nueve veces al Juego de Estrellas, La rodilla de George quedó torcida en una jugada defensiva en el segundo periodo. Tuvo ocho puntos en 12 minutos en el triunfo 104-89.

“Sentí que se hiperextendió e inmediatamente dije, ok, tengo que salir y (checarla), pero si me preguntas no me siento preocupado”, le dijo George a The Philadelphia Inquirer.

El entrenador de los Sixers Nick Nurse indicó que George, de 34 años, será examinado el jueves.

“Nunca quiere que les suceda algo”, comentó Nurse. “Ciertamente, intentando que haga más cosas, pero esto no nos da la oportunidad. Esperemos que esté bien y que regrese con nosotros rápidamente”.

Los 76ers han tomado precaución con sus estrellas y decidieron darle descanso al pívot Joel Embiid desde el domingo para el resto de la pretemporada.

Filadelfia —que firmó a George por cuatro años y 212 millones de dólares este verano— son su cuarto equipo en la NBA. Ha sido elegido al All-NBA seis veces y promedia 20,8 puntos en 14 campañas.

George se unió a Embiid, MVP del 2023, y el base estelar Tyrese Maxey para armar uno de los tríos más formidables de la liga y tener un núcleo que pudiera competir por el título con Boston.

