Pawol rompe barrera de género y recibe elogios por su trabajo como umpire

ATLANTA (AP) — Jen Pawol navegó el juego del domingo entre los Marlins y los Bravos como si romper una barrera de género fuera solo otro día en el trabajo.

Pawol se convirtió en la primera mujer umpire en trabajar detrás del plato en las Grandes Ligas.

"Creo que Jen hizo un muy buen trabajo", afirmó el manager de Miami, Clayton McCullough, después de la victoria de Atlanta por 7-1 sobre los Marlins.

Fue un cierre impresionante para un fin de semana memorable para Pawol. Hizo historia en la doble cartelera del sábado como la primera mujer umpire en trabajar en un juego de temporada regular en las Grandes Ligas. Estuvo en las bases en la doble cartelera antes de moverse detrás del plato el domingo, colocándola bajo el foco más brillante para un umpire.

Pawol nunca mostró indicios de verse afectada por la atención, incluso sabiendo que cada llamada sería observada de cerca.

"Felicidades a Jen. Trato de no enfocarme en la zona, para ser honesto contigo... Pero pensé que estuvo bien", dijo el zurdo de los Bravos, Joey Wentz, quien se llevó la victoria al permitir solo una carrera en cinco entradas y un tercio.

Hubo pocas oportunidades para disputas ya que Wentz y el abridor de Miami, Cal Quantrill, se combinaron para solo tres ponches.

Pawol, de 48 años, fue llamada como árbitro itinerante, por lo que su próxima asignación en las Grandes Ligas no ha sido anunciada.

"Le deseo lo mejor en el futuro mientras continúa, estoy seguro, con la esperanza de algún día estar a tiempo completo en las Grandes Ligas", manifestó McCullough.

Pawol también recibió críticas positivas del manager de los Bravos, Brian Snitker, quien el sábado dijo: "Se nota que sabe lo que hace".

El trabajo de Pawol en las ligas menores comenzó en 2016 cuando fue asignada a la Liga de la Costa del Golfo. Trabajó en el juego de campeonato de Triple-A en 2023 y en juegos de entrenamiento de primavera en 2024 y nuevamente este año.

"El sueño realmente se hizo realidad hoy. Todavía lo estoy viviendo. Estoy tan agradecida con mi familia y las Grandes Ligas por crear un ambiente de trabajo tan increíble... Estoy tan agradecida", dijo Pawol el sábado, y habló con los reporteros.

Pawol recibió aplausos de los fanáticos ambos días. El domingo, algunos levantaron carteles que decían "¡Bien hecho, Jen!".

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.