Penix y Robinson destacan en victoria 34-27 de los Falcons ante Commanders

ATLANTA (AP) — Michael Penix Jr. se recuperó de su peor inicio en la NFL, Bijan Robinson logró un récord personal de 181 yardas desde la línea de golpeo y los Falcons de Atlanta vencieron el domingo 34-27 a unos mermados Commanders de Washington.

Los Falcons (2-2) venían de la vergonzosa derrota 30-0 ante los Panthers en la que Penix y la ofensiva fueron totalmente ineficaces. Contra los Commanders (2-2), Penix completó 20 de 26 pases para un récord personal de 313 yardas con dos touchdowns y una intercepción.

Robinson tuvo 75 yardas por tierra en 17 acarreos, incluyendo una ingeniosa carrera de touchdown de 14 yardas donde rompió múltiples tacleadas. También tuvo cuatro recepciones para 106 yardas, destacándose una recepción y carrera de 69 yardas en el tercer cuarto que dejó el camino para el pase de touchdown de Penix a Kyle Pitts.

El receptor de los Falcons, Drake London, tuvo su mejor juego de la temporada con ocho recepciones para 110 yardas y un touchdown menos de una semana después de que los Falcons despidieran al entrenador de receptores Ike Hilliard.

Marcus Mariota, reemplazando al titular lesionado de los Commanders Jayden Daniels, completó 16 de 27 pases para 156 yardas con dos touchdowns y una intercepción.

