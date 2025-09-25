LA NACION

Pentágono convoca a altos mandos para una reunión la semana que viene

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigirá a los altos oficiales del ejér

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Pentágono convoca a altos mandos para una reunión la semana que viene

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigirá a los altos oficiales del ejército a principios de la próxima semana, anunció el jueves el Pentágono en un comunicado, sin proporcionar más detalles.

Según The Washington Post, el jefe del Pentágono ha ordenado a todos los generales en posiciones de mando y a sus principales asesores que se reúnan el martes en la base de Quantico, en Virginia (este).

Consultado al respecto, Sean Parnell, portavoz del Pentágono, respondió en un comunicado que Hegseth "dará un discurso ante sus altos mandos militares a principios de la próxima semana".

The Washington Post describió esta reunión como "muy inusual".

Se ha convocado a responsables desplegados tanto en todo el mundo como en Estados Unidos.

Hegseth ordenó en mayo reducciones significativas en el número de altos oficiales y generales en el ejército estadounidense, pero no se sabe si la reunión de la próxima semana está relacionada con esta directiva.

El Pentágono ha experimentado una serie de cambios desde el regreso al poder de Donald Trump en enero, cuya administración ha destituido a varios altos mandos, en la mayoría de casos sin proporcionar explicaciones.

