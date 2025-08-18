Peralta permite un hit en seis entradas y Cerveceros vencen 7-0 a Cachorros en doble jornada

CHICAGO (AP) — Freddy Peralta permitió un hit y ponchó a seis bateadores, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el lunes 7-0 a los Cachorros de Chicago en el primer juego de la doble cartelera.

El lanzador All-Star Peralta (15-5, 2,78 ERA) dejó a Chicago en blanco durante seis entradas para ayudar a Milwaukee a avanzar a un récord de 79-45, el mejor de la MLB. Los Cerveceros, que vieron su racha ganadora de 14 juegos, un récord de la franquicia, interrumpida por los Rojos el domingo, han ganado 23 de 28 juegos desde el receso.

Brice Turang y Caleb Durbin tuvieron cada uno dos hits, dos carreras impulsadas y un jonrón en solitario para liderar el camino. Abner Uribe, Jared Koenig y Grant Anderson de Milwaukee mantuvieron a Chicago con un solo hit combinado en las últimas tres entradas de relevo.

Los Cerveceros atacaron temprano al lanzador de los Cachorros, Cade Horton (7-4, 3,08), seguido por el relevista Drew Pomeranz.

Gavin Hollowell cedió cuatro carreras limpias con cuatro bases por bolas y dos hits en el séptimo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.