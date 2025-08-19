Peralta somete a Chicago y Milwaukee vuelve a encenderse en Grandes Ligas

El dominicano Freddy Peralta fue el primer lanzador en llegar a 15 victorias en la temporada de las Grandes Ligas este lunes en el regreso de los Cerveceros de Milwaukee a la senda del triunfo.

Milwaukee se despidió el domingo de una racha de 14 victorias al hilo, la mayor de su historia, con una derrota en extra innings frente a los Rojos de Cincinnati.

Pero los Cerveceros, el mejor equipo de la fase regular, tardaron menos de 24 horas en reponerse de la decepción y este lunes machacaron 7x0 a los Cachorros de Chicago en el inicio de una nueva serie.

Peralta silenció los bates locales a lo largo de seis entradas en blanco en las que ponchó a seis rivales y concedió un hit y seis bases por bolas.

El dominicano, de 29 años, tiene un registro personal de 15 victorias y cinco derrotas esta temporada. Con cinco semanas para el cierre de la fase regular, Peralta tiene opciones de ser el cuarto lanzador de Milwaukee en llegar a 20 victorias.

En la ofensiva, los estadounidenses Brice Turang y Caleb Durbin abrieron la pizarra de Wrigley Field con un jonrón solitario cada uno y después se encargaron de remolcar otras dos carreras de Milwaukee.

El venezolano William Contreras consiguió una base por bolas en sus cuatro turnos al bate.

Con este rotundo triunfo los Cerveceros abrieron una intensa serie de cinco partidos frente a su principal perseguidor en la división Central de la Liga Nacional, al que aventaja en ocho victorias.

A nivel de Las Mayores, Milwaukee luce el mejor registro general con 78 triunfos y 45 derrotas.

Los Filis de Filadelfia, segundo clasificado de la Liga Nacional (72-53), vencieron en casa a los Marineros de Seattle por 12x7.

El estadounidense Bryce Harper conectó dos jonrones y su compatriota Trea Turner impulsó cinco carreras en cuatro hits para los locales.

En Kansas City, el venezolano Maikel García contribuyó con un cuadrangular al triunfo de los Royales 4x3 frente a los Rangers de Texas.