Periodistas palestinos denuncian "abusos sistemáticos" en cárceles israelíes

Periodistas palestinos detenidos en cárceles israelíes entre octubre de 2023 y enero de 2026 sufrieron "abusos sistemáticos", según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) divulgado el jueves

De 59 corresponsales entrevistados, "todos menos uno reportaron haber sido sometidos a lo que calificaron como tortura, abuso u otras formas de violencia", indicó el organismo con sede en Nueva York

Jodie Ginsberg, directora del CPJ, urgió a la comunidad internacional "tomar acciones" ante los abusos denunciados

"La magnitud y coherencia de estos testimonios apunta a algo más que malas conductas aisladas", afirmó

Según el CPJ, los periodistas citaron palizas, violencia sexual, inmovilizaciones prolongadas en posiciones dolorosas y exposición a música a volumen alto, ladridos y ruidos de bombas

También citaron condiciones insalubres, desatención médica y privación de alimentos. El CPJ indicó que los entrevistados perdieron 23,5 kilos en promedio durante su detención

Yousef Sharaf, uno de los periodistas, declaró que se le formaron abscesos en las heridas infectadas a causa de las palizas y que otro detenido, un cirujano, realizó operaciones improvisadas debido a la falta de atención médica adecuada

Otro preso, Sami al Sai, afirmó haber sido violado con objetos

Un tercero, Mohamed al Atrash, dijo que antes de ser liberado se le ordenó cesar toda actividad periodística

"Me dijeron si tan siquiera escribes 'buen día' en tus redes sociales, nos enteraremos", dijo

- Periodistas tras las rejas -

La mayoría de los prisioneros fueron puestos en detención administrativa, un sistema que les permite estar retenidos sin cargos por un tiempo ilimitado. Ninguno fue imputado y a la mayoría se les impidió hablar con sus abogados, según el CPJ

La ONG aseguró que el ejército israelí no comentó sobre denuncias específicas, pero un portavoz indicó que los detenidos "son tratados acorde con el derecho internacional"

El portavoz agregó que las fuerzas armadas israelíes "nunca han atacado y nunca atacarán deliberadamente a periodistas", y que cualquier violación al protocolo "será investigada"

El servicio penal israelí, contactado por el CPJ, negó tener conocimiento de los hechos denunciados

También dijo que los prisioneros son detenidos acorde con la ley, con sus derechos básicos plenamente respetados y que pueden presentar reclamos si lo requieren

Israel ha encarcelado a numerosos periodistas desde 2023, año del ataque del 7 de octubre del movimiento islamista Hamás contra Israel que desató la devastadora guerra en la Franja de Gaza

El CPJ ha registrado al menos 94 periodistas y un trabajador de prensa palestinos detenidos entre octubre de 2023 y enero de 2026. Hasta el 19 de febrero, 30 continuaban tras las rejas