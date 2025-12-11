Pete Alonso será presentado con Orioles el viernes tras cerrar contrato de US$155 millones

BALTIMORE (AP) — El primera base Pete Alonso y los Orioles de Baltimore completaron el jueves su contrato de cinco años y 155 millones.

Baltimore convocó una conferencia de prensa para el viernes para presentar al cinco veces All-Star.

Alonso recibe un bono por firmar de 12,5 millones pagadero dentro de los 45 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de las Grandes Ligas y salarios de 18,5 millones el próximo año y 31 millones en cada una de las cuatro temporadas siguientes. Su acuerdo también incluye una cláusula de no intercambio limitada que le permite bloquear ser traspasado a ocho equipos.

Alonso cumplió 31 años el domingo. Bateó para .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas para los Mets de Nueva York este año, registrando un OPS de .871, el más alto desde que conectó 53 jonrones como novato en 2019. Conectó un récord de franquicia de 264 jonrones en siete temporadas con los Mets.

El receptor Maverick Handley fue designado para asignación. El roster de 40 jugadores de los Orioles actualmente tiene 40 jugadores.

Apodado el Oso Polar, Alonso se convirtió en un favorito de los fanáticos en Citi Field como un miembro formado en casa de los Mets. Fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2019, cuando bateó para .260 con 53 jonrones, la mayor cantidad en las Grandes Ligas —un récord para un novato— y 120 carreras impulsadas. Tuvo un récord personal de 131 carreras impulsadas en 2022.

Alonso bateó un mínimo de carrera de .217 en 2023 mientras conectaba 46 jonrones y empujaba 118 carreras, y bateó para .240 con 34 jonrones y 88 carreras impulsadas en 2024.

Después de un mercado de agentes libres lento el invierno pasado, Alonso firmó un contrato de dos años y 54 millones para quedarse con los Mets, pero optó por no participar en el último año del acuerdo, renunciando a 24 millones.

Alonso rechazó una oferta de 158 millones por siete años de los Mets en 2023 que habría cubierto de 2024 a 2030. Terminará ganando 205,5 millones en esos siete años, un aumento del 30%.

Baltimore ganó el Este de la Liga Americana en 2023 y fue un comodín en 2024, pero un equipo lleno de talento joven retrocedió significativamente en 2025. El pitcheo de Baltimore tuvo mucho que ver con eso, pero la ofensiva tampoco fue excelente a pesar de la presencia de Gunnar Henderson, Adley Rutschman y Jordan Westburg.

Alonso le da a los Orioles un bate de poder veterano en el medio de la alineación, y el nuevo manager Craig Albernaz tendrá algo de flexibilidad. Rutschman y Samuel Basallo son opciones tanto para receptor como para bateador designado, con Basallo potencialmente obteniendo turnos al bate en primera base también. Alonso ha jugado 162 juegos en cada una de las últimas dos temporadas, casi en su totalidad en primera base.

Ahora es más difícil ver un camino hacia el tiempo de juego regular, salvo una lesión, para el primera base Ryan Mountcastle, quien podría convertirse en agente libre después de la temporada 2026. Coby Mayo, un prospecto de poder que bateó para .217 con 11 jonrones en 85 juegos este año, también podría estar bloqueado.

Baltimore aún podría necesitar un abridor confiable para ayudar a una rotación que produjo una efectividad de 4,65 la temporada pasada, pero adquirir a Alonso muestra que los Orioles están dispuestos y son capaces de conseguir un agente libre de primer nivel después de haberse apegado principalmente a acuerdos a corto plazo en los últimos años.

A principios de esta temporada baja, Baltimore firmó al relevista Ryan Helsley y cambió por el jardinero Taylor Ward.

Los Mets perdieron a Alonso un día después de que el cerrador All-Star Edwin Díaz acordara dejar Nueva York por un contrato de tres años y 69 millones con los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial en dos ocasiones, un acuerdo aún no finalizado. Nueva York también cambió al jardinero Brandon Nimmo a Texas el 24 de noviembre por el segunda base ganador del Guante de Oro Marcus Semien.

