Petróleo cierra al alza tras nuevas amenazas de Washington a Irán

Los precios del petróleo subieron de nuevo el miércoles ante la llegada de nuevos buques de guerra de Estados Unidos a Oriente Medio y las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una posible intervención en Irán.

El Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, subió un 1,23% hasta US$68,40 por barril, el precio más alto al cierre desde septiembre.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, ganó un 1,31% hasta US$63,21 el barril.

Los precios del petróleo "se han beneficiado de un importante cambio de rumbo" en las últimas semanas, señaló David Morrison, analista de Trade Nation. El mercado "salió de la tendencia bajista que se había instalado" desde mediados del año pasado", apuntó.

Trump presionó el miércoles a Irán para que concluya un nuevo acuerdo nuclear, y advirtió que "el tiempo se acaba" para negociar.

"Una armada enorme va rumbo hacia Irán", agregó el presidente. "Como con Venezuela, está lista, dispuesta y es capaz de completar su misión con rapidez y violencia, de ser necesario", escribió.

Según un funcionario estadounidense, hay 10 buques de Estados Unidos en Oriente Medio, una cifra similar a los que estaban en el Caribe antes de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Irán está entre los diez países del mundo que más petróleo producen. Se encuentra sobre el estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% de la producción mundial de crudo.

Debido a las tensiones con Washington, el mercado aplica una prima de riesgo sobre las cotizaciones.

Los precios del petróleo también se ven favorecidos por el debilitamiento del dólar, divisa en la que se denominan las transacciones de oro negro. Fuera de Estados Unidos, la caída de la moneda estadounidense abarata el crudo y, por tanto, favorece la demanda.